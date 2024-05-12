再過1周準總統賴清德就要上任了，520前後不管台灣、大陸或港澳，聚焦台灣政權輪替的研討會都很多，焦點只有一個：究竟賴清德上台後兩岸關係會走多遠？兩岸彼此會釋放更多善意或大陸「防獨反獨」更形劇烈？此外似乎不作他想。

兩岸關係確實成為520賴清德就職演說的唯一焦點，原因不外美國總統大選結果雖未定，但不管拜登連任或川普挑戰成功，短期內中美力求維持台海和平穩定已是共識。因此這局的主動權，就看賴清德怎麼詮釋兩岸關係的關鍵話語。

從「馬習二會」、國民黨立院黨團總召傅崐萁率藍委訪陸，到張平沼的民代參訪團，大陸不斷釋出的訊號就是想營造善意的環境，所以大陸國家主席習近平見馬英九不說惡話，只談「中華民族」源遠流長，大陸全國政協主席王滬寧見傅崐萁一行時更強調「沒人想打仗」，即使政協副主席蘇輝會見張平沼，談的也都是交流與合作。如此氛圍很像「圍援打點」，做好該做的部分，特別是「寄希望」於台灣主流民意。

因此大陸觀察賴清德或只聚焦兩個重點，一是520賴清德怎麼說，其次是賴政府上台後半年內怎麼做。大陸不少學界已表態，520主要是看賴清德能不能「釋善意」，比如提「中華民族」、「兩岸同文同種」，但也要看在「獨」的詮釋部分，是收斂了還是更挑釁。

在兩岸關係的詮釋上，賴清德曾提到會繼續走蔡英文「四個堅持」的路線，去年7月接受《華爾街日報》專訪又提出「和平四大支柱」，包括建立台灣的威懾力、經濟安全即國家安全、與民主國家建立夥伴關係，及穩定而有原則的兩岸關係領導能力。有了自己的對陸政策主張，就看賴怎麼執行。相對「四個堅持」被對岸定性為傾獨的「兩國論」，賴的兩岸觀點無疑較中性。

更重要是透過內閣用人，賴政府在能源及對陸政策已表現想走出蔡政府8年泥沼的作為，例如晉用企業人士郭智輝掌經濟部就是一例。據了解，最近郭智輝常趴趴走聽取各界意見，兩岸經貿界提出了17條建議，包括開放大陸商務人士來台、貿易壁壘調查、ECFA續簽，郭智輝說中央雖有政策，但歸經濟部管的就能自行決定，甚至稱過去許多政策「很Stupid」。

王滬寧會見傅崐萁時要17位藍委及卸任立委「知無不言，言無不盡」，並具體交待下屬回報相關進度，大陸開放福建民眾組團赴台「三步走」、開放農漁產品符合檢驗就能通關，顯示「操之在我」的部分先解套；台灣也可依樣畫葫蘆，既表善意，也對台灣經濟發展有利。

儘管如此，兩岸關係料難一帆風順。一方面美國打「台灣牌」只會多不會少，不僅要保有台灣第一島鏈的戰略支點，更想將台灣納入「科技鏈」，對陸形成包圍圈；另方面，北京「防獨」必然更緊，未來對台「戰備警巡」勢成常態，就看新政府能走多遠了。（作者為資深媒體人）