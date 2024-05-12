520前夕接連傳出警察風紀問題，小從基層員警包庇賭場貪瀆等不法，大至警政首長涉及不當飲宴，外界解讀是新總統將上任，警察內部人事鬥爭所致，但不管真相如何，終究是警界負面消息。警察扮演執法者角色，必須先正己才能正人，新團隊新氣象是到該整頓警界的時候了！

警察工作繁忙，但這幾年有許多年輕人投入警察行業，替警界帶來不一樣的風氣，不過警界就像社會的縮影，外在環境誘因多且大，一個不小心就可能鋌而走險，所以這些年不見以往集體貪瀆的重大案件，反而多是員警個人行為失當。

「一粒老鼠屎，壞了一鍋粥」，這些雖是個人違法案件，影響的卻是整體警察名譽，甚至許多案件還牽涉到國人最痛恨的詐騙集團。過去打擊詐騙犯罪多靠警察一己之力，難以溯源追查金流，而隨著網路科技發展，政府開始把責任交付給數位部、金管會等部會，卻替不肖官員開闢生財之路，除了有員警淪為詐團軍師，就連前NCC委員還成為門神，神鬼交鋒戲碼不斷上演。

尤其，震撼檢警的88會館一案，除涉及地下匯兌、博弈集團首腦的複雜官商關係外，警政署「舊案新辦」，事隔多年後，更一口氣嚴懲26名中高階警官，拉下不少警界明日之星，近日再爆發刑事局警政監涉貪案件，相形之下，基層員警所涉不法案顯得小巫見大巫。

新舊政府交替之際，警界卻陸續爆發警紀問題，在520前夕格外敏感，儘管爆料風氣不可長，但無風不起浪，面對警察風紀問題，新內閣必須由上而下正視，否則警察士氣低落，打擊犯罪將淪為打假球。