中東的戰爭還在拖，每一次快到勝負轉捩點，或似乎有了和平曙光的時候，都會因有人反悔或新的炮聲響起，而讓希望幻滅。上周就是這樣。5月6日哈瑪斯宣布接受停火條件，迦薩巴人額手稱慶，以為救援物資就要到了，5月7日天亮他們迎來的卻是以色列的坦克。世人大驚，難道尼坦雅胡在拜登警告之下，還是發動對拉法的進攻了嗎？但仔細一看，坦克只是到邊界，還沒大舉進攻。尼坦雅胡到底在想什麼？他是如何決策，又和拜登是如何互動的？

過去英國《金融時報》曾經用「歐洲旁邊兩個憤怒的男人」來形容俄羅斯總統普丁和土耳其總統艾爾段。現在中東戰火下一樣有兩個男人值得觀察，那就是尼坦雅胡和拜登。

《金融時報》說尼坦雅胡正面臨政治生涯最大的一場豪賭：是要進攻拉法？還是要跟哈瑪斯談判，讓人質獲釋？跟哈瑪斯談判停火，那哈瑪斯得有多得意？這對一心想拉下哈瑪斯的尼坦雅胡而言，是他最不願意見到的結果。也有以色列分析指出，國際對以色列的壓力，哈瑪斯全看在眼裡。在國際壓力下，以色列一定不敢真的打拉法。既然以色列不會打拉法，哈瑪斯又何必用讓步來換取以色列不打？所以以色列裝也要裝著要打拉法的樣子。

以國聯合內閣中的極右派政黨當然希望是真打。他們揚言，若尼坦雅胡不進攻拉法，他們就退出聯合政府。他們退出，聯合政府就垮了，再次大選尼坦雅胡不見得選得贏。一旦從總理寶座摔下來，他那些審一半的貪腐案子馬上就會迎了上來。所以他當然不能讓聯合政府垮台。可是要拉住極右派，就得進攻拉法，這又馬上得罪拜登。而且一旦進攻拉法，哈瑪斯必然撕票，這時他得面對人質家屬多大的壓力！

在還不知道該怎麼賭的時候，尼坦雅胡只好雙管齊下買時間：派人到卡達談判，同時派兵占領拉法的進出關口。不是派兵進城攻擊，是只占領關口。他把進攻拉法一事分成好多階段，循序前進。這也是談判時的切臘腸戰術，目的在推遲最後掀牌的時間。

尼坦雅胡在豪賭，拜登則陷入兩難：要支持以色列到什麼地步？無條件支持以色列，民主黨內部年輕的黨員可能反彈；支持巴勒斯坦，黨內親猶太勢力又會反彈。蔓延美國校園的支持巴勒斯坦運動已經讓民主黨內部分裂，影響到拜登的選情。

5月7日，拜登總統叫停了軍援以色列的1800枚2000磅炸彈，以及1700枚500磅炸彈，以免這些武器被用來攻擊拉法的人口中心。這是有史以來的第一次，也讓美國與以色列的關係到了新的轉捩點。不賣武器的消息一出，共和黨的批評就跟了上來，逼得拜登連忙解釋：美國還是支持以色列的安全，不支持的是平民遭到殺害。

中東戰火下的兩個男人，尼坦雅胡在國內外多股不同勢力的夾擊下，不曉得該打出哪一張牌；拜登在挺以色列與對以色列施壓之間，也不斷在擺動，努力找到平衡。一個豪賭，一個兩難；豪賭的裝著要談，裝著要打，用演戲買時間，兩難的雖有誠意，但已焦頭爛額。（作者為東吳大學政治系教授）