外交部長吳釗燮日昨接受廣播節目專訪，談及6年多的任期內斷了8個邦交國，被在野黨酸是「斷交部長」，卻仍以一副天將降大任於斯人也的姿態表示，對他來講，這個壓力必須要去扛起來，總統叫他繼續擔任外交部長，他就必須扛起壓力。

他說，每次斷交都會口頭詢問是不是該辭職負責，但蔡英文總統都慰留他說「錯不在你」；也表示目前的邦交關係都沒有問題，短期之內不會出現狀況，所以520總統就職期間，應不至於發生斷交事件；到於爭取出席世衛大會的情況，吳釗燮說，美國官員不僅多次對聯合國第2758號決議闡明立場，也說服理念相近國家共同支持，今年挺台力道算是頗為強勁。

殊不知，只要中國大陸不點頭，在爭取出席世衛大會這檔事，台灣就不得其門而入，那些啦啦隊的搖旗吶喊，只是衝衝聲量，幫台灣刷刷存在感罷了，根本無濟於事。這位「斷交部長」雖然信誓旦旦拍胸脯保證，520賴清德就職期間，應不至於發生突襲式斷交，但520過後呢？吳釗燮亦指出有兩個邦交國確實有一些長期的隱憂。台灣外交圈人士推測，這兩個國家可能就是海地與瓜地馬拉，蔡英文8年任內台灣已經少了10邦交國，只剩下12個，如果在賴清德上台後又失去2個，在可預見的將來，台灣邦交國將跌至個位數。

何況，無論是開放美國萊豬、日本核食、台積電赴世界各國設廠，還是購買美國波音飛機、對美軍火商大量軍購，蔡英文已經利多出盡，幾乎用上所有外交籌碼，留給賴清德的資源太少，台灣的外交處境將更為坎坷。如今，口頭請辭8次都還被勉予留用的吳釗燮已內定高升國安會秘書長，若持續和對岸頂著幹，日後台灣的國家安全恐怕堪憂！

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