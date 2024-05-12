民進黨反核派監委田秋堇、趙永清、蔡崇義日前主動申請針對核電廠的抗震能力啟動調查。而近40年前，以反六輕發起的環保運動相關人士，包括前立法院長游錫堃和賴政府內定工程會主委陳金德等多人，12日也以慶祝《噶瑪蘭周刊》38年的名義聚集，游錫堃並公開表示「將會繼續反核」。

外界解讀，上述行動是為了反制近來社會愈來愈強大的「反廢核」聲勢而來。儘管即將就任的準總統賴清德，當選後還未就能源電力政策明確表達立場，不過，他在競選期間曾表示，相關單位規畫把已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，以備不時之需。

賴清德的這個說法被外界認為他並不反對延役已經除役的核電廠；再加上賴清德原本屬意的行政院長童子賢，近來不斷鼓吹使用核電，讓不少人認為，賴清德所領導的民進黨，反核立場似乎已經出現鬆動。

此外，近日國民黨提案修法取消核電廠延役的時間限制；新北市政府農業局5月10日核定「核一廠室外乾式貯存場」水保計畫，讓核一廠延役的可能性大增。核一廠室外乾式貯存場過去因新北市政府沒有核可水土保持計畫，卡關了11年，如今總算可以啟用，新北市府還表示，請經濟部負起主管機關責任，「督促台電按核定計畫施工。」

從社會高度期待、民進黨黨內反核氛圍改變到法令鬆綁，顯示蔡政府「2025非核家園」的政策很有可能會出現調整。然而，正當被蔡英文耽誤了8年的台灣電力、能源環境出現轉機的此時此刻，民進黨內堅持反核的勢力開始集結，並展開行動。

反核監委稱，台灣地震多，必須更嚴格、嚴謹考慮核電設施的安全性，因此要求重新調查3座核電廠的耐震能力及補強措施。核電廠的抗震能力當然很重要，監委從安全的角度出發啟動調查，也有必要。不過，眾所周知，申請調查此案的監委們長期反核，那麼，他們會選擇對核能具有什麼立場的專家進行調查，而調查的結果是否對核能不利的可能性比較高，當然引人關注。

台電曾對核電廠提出「地震危害再評估」，但監委田秋堇不滿，認為評估的結果並未得到足夠的重視。其實這不難理解。311之後，台灣反核運動風起雲湧，核四遭封存，政黨輪替後就一路非核，「黑核」論述成為顯學，誰管核電廠安不安全、防不防震？

事實上，自日本福島核災後，台電就立即展開各核電廠的「安全防護總體檢」，檢視各廠因應超大天災的能力，並陸續成立了「用過燃料池冷卻功能評估專案小組」、「防海嘯評估專案小組」及「耐震評估專案小組」等；此後，各核電廠進行「核安總體檢」，分別完成第一及第二階段安全強化方案，通過歐盟的壓力測試，以及採行日本原子力規制委員會、美國核管會所提出的最高標準改善建議。在台電後續提出的全面提升核電廠安全措施升中，就包括了「提升耐震能力」。

從核電廠運作以來，核一、二及三廠都沒有出事，甚至也通過了921、403大地震的考驗。 即使是擁核人士也認同「沒有核安就沒有核電」，但核安是有國際標準的，監委可以關心、可以調查，但是請不要把核安議題無限上綱。而即將主掌大政的賴清德，也必須務實考量台灣的需要，千萬不要被反核基本教義派給綁架了！（作者為資深媒體人）