據媒體報導，準總統賴清德520就職演說將著重兩個面向，一是內政興革，二是兩岸和平，兩個主題都切中時弊，問題卻在於對民進黨政府而言，前者沉痾已久，積重難返，後者立場乖背，無以解套，即使就職講稿詞藻華麗、文采斐然，恐怕又是通篇畫大餅的空話，不過是唬弄草民的大內宣罷了。

在內政方面，據報導，賴清德的講稿將聚焦在團結國家與社會溝通、經濟及能源轉型，以及落實青年人的居住正義等議題。但這些議題在扣接民進黨僵化的意識形態與脫離現實的實際作為後，幾乎成為未來賴政府不可能的任務。

就以團結國家與社會溝通而言，當執政黨依然以「轉型正義」及司法檢調機構作為台灣內部打壓在野勢力與異議人士的合法暴力工具時，台灣的內部就不可能有真正的團結與理性的溝通。猶記得不久前，賴清德參加獨派前輩鄭南榕的紀念特展，還信誓旦旦保證「要檢討反省過去重大事件，進行國家重建、社會改造」，「轉型正義的工作絕對要持續下去」。民進黨一向視國民黨如寇讎般的不義政權，豈能不去之而後快？在這種清況下，妄言團結，奢談溝通，難道不是自欺欺人？

論及經濟與能源轉型，只要想想民進黨反中情結與非核家園兩大難以撼動的神主牌，就足以認知未來成功機率無法樂觀期待。原本蔡政府為了所謂「經濟安全」的理由，刻意與最大經貿順差的大陸地區脫鉤，晚近雖達到分散的效果，降低對大陸的經貿依賴度，然而實際上並未解決經濟安全的問題。

隨著兩岸在農漁產品、加工食品與觀光旅遊的行政干擾與衝突，雙方的敵意螺旋不降反升。然而經濟發展高度仰賴穩定的能源政策，台灣自有的能源相當稀少，占總能源83%以上的石化燃料均得靠進口來供應，而民進黨政府又極端排斥低碳乾淨的核能選項，一旦台海有事，經濟發展的動能立即受阻中斷，又何來經濟安全可言？

至於青年人的居住正義，根本是一個騙選票的老掉牙議題。這不僅涉及房價的抑制與社宅的供給，還牽連到青年人低薪的經濟平等問題。在這問題上，蔡政府過去8年做了什麼？房價依然飆漲不降，社宅完成率僅21.5%，青年人薪資還是在20幾K打轉，難不成「賴神」真有超人神力可以扭轉乾坤？

賴清德520就職演說的另一個主軸就是「兩岸和平」。據信他將以蔡英文的「四個堅持」為基礎，再闡述自己選舉期間提出的「和平四大支柱」作為維持兩岸和平穩定的政策主張。果真如此，面對病灶已深的兩岸關係，這番論述等同請鬼拿藥單，不僅沒有醫術醫德，反而刻意加速送終。

眾所皆知，蔡英文的「四個堅持」主要以「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」作為論述基礎，而賴清德的「和平四大支柱」則著重在只與民主國家拉幫結盟，並孕育「新冷戰」的「價值外交」，兩者不但無法建構與對岸互信互利的和平基礎，反因捲入國際爭端而衍生更多的猜忌與對抗。

總之，不管在內政或兩岸的議題上，賴清德的論述不僅無法感動人心，燃起希望，反因「蕭規曹隨」而虛擲國家發展的契機，甚至埋下不幸的種子。光從重用鷹派的「斷交部長」吳釗燮回鍋任國安會秘書長，並可能讓號稱「林九萬」的林飛帆升級為「林二十萬」的國安會諮詢委員（或副秘書長），眼睛雪亮的人民還會對新政府抱持什麼期望？（作者為佛光大學樂活產業學院教授兼院長、台灣對外關係研究暨發展協會理事長、中山人文社會科學研究會理事長）