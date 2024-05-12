國防部受到民進黨的壓力，由蔣介石特別拉拔的日本皇民陳新安的兒子陳建仁下令要拆除軍中的蔣介石銅像。國防部想出辦法劃出兩百多處，自認為絕不拆除的蔣介石銅像，其他部分則乖乖的要全數拆除。

賴清德特別找外省人顧立雄當國防部長來管這批外省軍人，顧立雄是外省人效忠台獨的樣板，其實外省人如果沒有很多人唸軍校，在台獨分子眼中早就可割可棄，因為台獨分子自己不唸軍校也不當兵，甚至找理由逃脫兵役義務，如果外省軍人不賣血賣命，台獨政權會死得很難看。

蔣介石把外省人帶來台灣，現在有些外省人要鞭打醜化蔣介石，來向台獨獻媚討巧取得好處，蔣介石被這些外省人拿來祭旗，也算用盡他保護外省人的殘餘價值。

台獨暫時以夷制夷，用外省人來管外省人，要外省人來修理蔣介石，在精神上逼外省人自我了斷，再用甜頭收買自我閹割的外省人，顧立雄當然會風光無限。

其實台獨心中的想法是拆了軍中的蔣介石銅像，把「國民黨軍」改為「台獨軍」，台獨政權才能安保萬世一系，最好蔣介石的銅像能換成昭和天皇一定更加威武。

很可惜的是台獨生不逢時，一切都在等待中美鬥爭第一回合，如果美國贏了，台獨可以多混幾天，如果中國贏了，台獨會灰飛煙滅，現在中美鬥爭不輸不贏，中國假裝推動兩岸融合，美國假惺惺的派兵護台獨，兩邊ㄧ搭一唱，給了台獨自我麻醉的時間。

不過，反正可以麻醉時間也不多了，那就趕快拆除軍中蔣介石銅像吧！

（作者為前立法委員）