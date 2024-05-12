日本國民在311大地震後所表現的守法守序、彬彬有禮，讓人印象深刻。然而二次大戰時期日軍在中國所進行的屠殺行為，卻是令人髮指。碰到慘無「獸」道時，又還能談什麼公平正義？

日本民族守法有禮

2011年3月11日，日本發生九級大地震並引發海嘯，導致福島核電廠核能外洩。這是世界第五及日本史上最強的地震，兩萬人罹難、失蹤，又在核能外洩的陰影籠罩下。311震災成為舉世矚目的大災難。

在這場大災難當中，我們卻看到日本人受人尊敬及可愛的一面。例如，地震當天捷運停駛，街頭人山人海，但是大家不推不擠，井然有序地步行回家。便利商店及超市自動開放，免費供應食用物品，但沒有人多拿，因為想到還有人需要。人民表現的是人溺己溺、守法守序，這些看在世人眼裡，真是既羨慕又慚愧。

每次去日本觀光，都覺得日本乾乾淨淨，人民彬彬有禮，尤其是百貨公司等地的銷售員，講話客氣，禮數周到，貨品陳列美觀又清楚，逛累了有椅子可以休息喝水看報，所以逛日本的百貨公司真是一種享受。

我最近一次到日本觀光，看到百貨公司的工作人員不僅面對顧客時客氣有禮，在離開工作崗位、下樓或回辦公室時，他們還會轉過身來，向大家一鞠躬後才離開。日本人的種種表現，使人無法不相信他們是一個高品質的民族。

二戰日軍的殘暴行為

「但是」，當我們翻開日本侵華及南京大屠殺的歷史來看，那時日本人的殘酷使人覺得他們只是一群長得像人的動物而已，用更白一點的話來說，他們是禽獸不如。

我們常講8年抗戰，其實日本侵華前後長達19年，在七七抗戰之前，日本人早在中國從事軍事侵略殺害成千上萬的無辜百姓。

1937年7月7日蘆溝橋事件爆發，中國正式宣布抗戰，這正符合日本心意，日本採速戰速決戰略，預計3個月內打下中國。但遇到國軍堅強抵抗，戰爭進行並不如日本預計的順利，1937年12月13日上午9點，日本攻下南京，展開了為期三個月的大屠殺。

日本軍隊以令人難以想像的殘酷方法，殺害了無辜平民百姓達30萬人。

南京大屠殺慘況

12月16日及18日，日軍兩次以難民中有軍人為由，在南京中山碼頭，用機槍集體射殺萬餘人，然後棄屍江中，血流成河；所以血流成河不只是個形容詞，而是千真萬確的駭人景象。

指揮日軍第六師團的谷壽夫，在國際法庭的證詞中說：「根據日本調查委員會的調査，日軍佔領南京後，中國軍民被日軍集體射殺的有19萬餘人；零星屠殺屍體收埋者15萬餘具。」

當時日本外相廣田弘毅曾專電日本駐美大使，謂至1938年1月2日，南京大屠殺的人，不下30萬，認為事態嚴重。此電報被美國截獲，原件現存於美國國家檔案館。

文明世界無法想像

日軍「官岡」及「野田」當時約定1天殺100名中國人作為比賽，看誰先達成目標，官岡殺了106人，野田殺了105人。官岡雖多殺1人，但不能確定何人先達成殺100人的目標，因此決定次日再以1天砍殺150名中國人為決勝目標。這是日本東京日日新聞1937年12月刊登的新聞。

日軍強暴中國婦女更是不計其數，且慘無人道。其殘忍的程度，用慘無人道並不足以形容，應該用慘無「獸」道，因為就算是沒有人性的野獸，也不會這樣。

想到南京大屠殺，日本人「慘無獸道」不可思議的暴行，很自然地會想到，他們是不是一群長得像人的野獸？這與現在彬彬有禮的日本人，又如何能連在一起呢？

是不是二次大戰後，日本大和民族，基因突變而有此改變的呢？公平正義何處尋？碰到「慘無獸道」時，又還能談什麼公平正義？

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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