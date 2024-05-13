不久前美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）成功試飛一架由AI控制的F-16戰機，這對台海安全甚至全球的重要性都非比尋常。要理解它的戰略意義，須從看似不相關的「戴維森窗口」（Davidson Window）談起。

所謂「戴維森窗口」，是指2021年時任美國印太司令部司令的戴維森（Phillip Davidson）上將在國會聽證會上表示，中國人民解放軍可能在2027年具備攻台能力。這觀點就很快成為美國政界、學界與軍界的共同意見。然而值得注意的是，美國軍方使用的是「窗口」（Window）這詞彙，而不是「時間表」，為什麼？

所謂「窗口」，是「機會之窗」（A window of opportunity），指可以做某事的一個短暫時機或可能性。因此「窗口」這詞彙包含著前、後兩個時間概念：第一個時間點前做不到，超過第二個時間後也做不到，只有在兩個時間點之間才有機會。美軍使用「戴維森窗口」，意味著他們認為解放軍動武的機會之窗在2027年開啟，但在未來的某年將關閉。原因是什麼？就耐人尋味。

美中開戰 美國風險很大

從第一艘航母遼寧號服役開始，中國大陸軍武就進入收割期。這幾年解放軍大量新型戰艦、戰機服役，但官兵的操作技術卻尚未成熟，他們需要時間累積經驗，估計要到2027年，3個航母戰鬥群與數百架的殲20機隊才能真正形成戰力。

這是美軍認為中國動武的「機會之窗」在2027年開啟的原因。屆時解放軍整體軍力大幅提升，印太美軍將喪失對解放軍動武的嚇阻力。講直白一點，就是台海形勢如果嚴峻到美中終必一戰，美國風險很大。

雖然美國軍事資產是中國數倍，無論性能與數量都遙遙領先，但平時武備是一回事，打仗是另外一回事。中國軍事技術和美軍差距不大，美中開戰很容易像烏克蘭戰爭一樣打成拉鋸戰、消耗戰。而只要打成消耗戰，中國製造高性價比的優勢就會出現。

武器平時是資產，戰時是耗材，精密、昂貴的武器禁不起消耗，反不如壞了就換的廉價品好用。例如美國援助烏克蘭的31輛M1A1主力戰車，被俄軍無人機摧毀5輛後，就從前線撤回。無人機的威力也因而受到全球矚目。

然而俄、烏軍第一線最好用的無人機，卻不是軍用的「柳葉刀」或「彈簧刀」等滯空彈藥，而是民用的第一人稱視角（FPV）穿越機。這些配備攝影鏡頭的4軸無人機用途廣泛，吊掛炸彈後同樣有高殺傷力。而且組裝容易，能快速生產，價格才1、2千美金，禁得起每個月上萬架的消耗，因此大受歡迎。而俄、烏軍組裝的FPV，零組件大都來自中國。

從戰略觀點，中國「產能過剩」，軍武生產速度快，人口又多，適合打消耗戰。相對美國則是去工業化，製造業外移，還有高達34兆美金的國債，一旦開戰，會出現什麼樣的金融災難難以預期。美軍理解自己這個弱點，也認為中國可能利用這個弱點，推斷2027年後中國有機會動武，合理。

當然，美軍不會坐以待斃，正尋求阻斷這趨勢。認為中國動武只是短暫的機會之窗，即隱藏著美軍對自己軍事升級的期許，只要美軍的技術優勢恢復，就可以嚇阻中國軍事冒險，將「戴維森窗口」關閉。

美軍「下一代」軍武的核心將是軍用AI

從2018年，美軍即開始推動「下一代」（Next-Generation）概念的軍事建設。包括空軍的下一代空中優勢計畫（NGAD），海軍的下一代整合動力系統（NGIPS）、下一代巡防艦、下一代飛彈驅逐艦、下一代兩棲運輸艦，陸軍的可置換載人戰鬥車輛（OMFV）、未來遠端突擊機（FLRAA）、未來垂直起降飛機（FVL）…等等。目的不僅是讓美軍更新老舊的武器系統，還要把美國軍事科技層次，拉高到領先中國一個世代。

因為軍事技術有「代差」，才可以在戰場上取得絕對優勢。例如美軍先進的C4ISR戰場管理技術讓戰場透明化，在伊拉克戰場就把對手打得好像明眼人打瞎子，力氣再大都沒用。再例如伊朗偵測不到以色列的隱形戰機，F-35滲透後發射衛星導引的JDAM炸彈，想打哪裡，就打哪裡。現在美、中軍事技術屬於同個時代，如果美軍能順利跨越到下個世代，就能憑藉「代差」避免打成消耗戰。

美軍於是砸下大錢，國防預算中的研發經費不斷走高。2022財年的1120億美元已是美軍新武器技術研發和測試評估的歷史新高，2023財年增加到1301億美元，2024財年再增加到1450億美元。這只是美軍研發經費，金額就約是台灣國防預算的8倍。

不過對所謂的「下一代」，美軍並沒有明確的理論指導，「下一代」武器的標準也沒有統一界定，各軍種因而各自發展出許多深具創意的構想。例如陸戰隊的「輕型兩棲艦艇」（LAW），希望在符合陸戰隊需求下採商規建造，且外型設計的「不像軍艦」，能夠混在一般商船中。陸軍預定替換M2步兵戰鬥車的「可置換載人戰鬥車輛」（OMFV），其中的「可置換」概念，就是既可作為載運士兵的步兵戰鬥車，必要時也可作為「無人地面載具」參與戰鬥。

然而，客觀而論，這只是當代武器系統的版本升級，並不算「下一代」軍武的技術突破。跨越式突破需要技術支撐，而機械式的技術增長有其極限，例如「戰略長程火砲計畫」（SLRC），即因技術達不到要求而宣告停擺。這款預計射程遠達1600公里的火砲原本是要設計給駐日、韓美軍，讓他們具有直接攻擊中國本土的能力。

理想與現實的拉鋸讓許多武器系統遲遲難以定案，預定2032年即有成果的目標恐將延後。沒錯，美軍原本預定關閉「戴維森窗口」的時間是2032年，但現在很少提及。

這就凸顯肯達爾成功試飛由AI控制的F-16戰機，為何那麼重要。美軍2018年啟動的「下一代」武器系統研發沒有理論指導，但2022年烏克蘭戰爭爆發後的經驗顯示，未來戰爭的「無人化」樣貌卻很明晰。各軍種在發展「無人載具」之後，利用人工智慧（AI）協助操作武器系統可能成為趨勢。

這表示將AI引入武器系統或軍用AI的運用，或許將成所謂「下一代」武器系統的定義。軍用AI可使武器系統變身為戰鬥機器人，還可以協助指揮管制，大幅縮短決策時間。軍用機器人的戰力也高於人類操作的武器系統，例如AI駕駛的F-16，可以做出超越人類體能的高G力動作，纏鬥表現優於人類駕駛的F-16。

關鍵是這能發揮美國製造的優勢。美國以「小院高牆」封鎖中國取得製造先進晶片的設備，自己則以「晶片法案」鼓勵先進晶片廠在美國落地。如果成功，先進晶片製造將成為美國強項。先進晶片算力比成熟晶片強很多，意味著美國搭載先進晶片的軍用AI，戰力有望超越中國的同型設備，有機會形成「代差」。美國對中國打科技戰，只要與軍事有關實體，即列入出口管制清單，不是沒有原因。

美軍有沒有機會關閉「戴維森窗口」，軍用AI或將是美軍手上王牌。合理推論，中國也在研發軍用AI。雖然將武器發射鈕交給AI，已引起「魔鬼終結者」的恐懼，許多人擔憂AI失控的風險，美、中也正準備展開人工智慧的政府間對話，未來是否會像當年「美蘇中程飛彈條約」一樣達成某種限制性的協定，還不得而知，但顯然不會阻止美軍對軍用AI的興趣。正如肯達爾成功試飛AI控制的F-16後的講話：「不擁有它會帶來安全風險。在這個時候，我們必須擁有它。」

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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