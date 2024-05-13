今年4月11日馬英九與習近平在北京人民大會堂會面，使冰凍已久的兩岸關係有了曙光。半個月後的4月28日，大陸福建省政府召開記者招待會，宣布13項的「惠台政策」，其中比較吸引馬祖居民注意的，是「福（州）馬（祖）同城通」卡的開設。「福馬同城通」卡是要打造馬祖與福州形成「一日共同生活圈」。

福州是一個人口達800多萬的地級市，是福建省的省會，也是福建政治、經濟、文化、交通的中心。由於馬祖與福州僅一水之隔，加上大陸改革開放後在經濟上的突飛猛進，使馬祖居民與福州形成更密切的往來關係。現在有「福馬同城通」卡的推出，使持有此卡的馬祖居民，能享有在福州市的子女就學、持卡人在福州市可入住免租房，以及交通與旅館的優惠等等的利多措施。

據報導，「福馬同城通」卡從宣布至今還不到半個月，馬祖居民已有3000多人申辦。馬祖的戶籍人口有10000人，由於求學、就業等各種因素的影響，常住馬祖的僅6000多人。現在已有3000多人辦了「福馬同城通」卡，那不就是已有半數馬祖人辦了此卡？

假如再把時間拉長，到3個月、6個月後，甚至1年以後，由於使用此卡的人更多了，享受這些優惠的人也更多了，經過馬祖鄉親、父老、同學的口耳相傳，屆時辦此卡的人達到7成、8成，來來往往於馬祖及福州間的學生及上班族，還有旅遊觀光的人，可能更會產生「磁吸」效應，這也許是我們政府當局所憂心的。只是任何「防守」方的最大困境是防不勝防，譬如軍隊打仗要求「絕對攻勢主義」，就是要不斷的攻擊，從古至今沒有只靠防禦就能克敵致勝的。

這些年來由於兩岸實力彼長我消，而台灣人口只有大陸的六十分之一，大陸對台釋出「利」的磁吸，任何人都很難不被吸引，畢竟「趨利避害」是人性的必然。譬如在十多年前，當時馬英九執政，那時政府所發的每人3600元「消費券」，連海角7億的阿扁及其家人也都領了。此例說明財力不如阿扁的馬祖居民，他們辦了「福馬同城通」卡，又怎能忍心苛責他們？

筆者認為我們現在要注意的，不是「福馬同城通」卡，而是接下來可能出現的「金（門）廈（門）同城通」卡，甚至還可能出現「福（建）台（灣）兩岸通」卡，再進而出現涵蓋整個大陸的「台胞證」之一卡通。目前台胞證僅作出入大陸之用，假如大陸當局把台胞證的作用擴大，持台胞證尚可享受大陸各省市現有的各種交通、旅館、景區、展覽館等各種優惠；台灣老年人坐大陸公交車、到各展覽館可免費參觀，也就是將台胞視同當地的居民。假如大陸這樣做，台胞證的價值就會跟著提升。

假如大陸提升了台胞證的價值，讓台胞證在大陸形成「一卡通」時代，產生了「一條龍」的服務；如果大陸當局真的作出了這樣的整合，那去辦台胞證的人就會有如過江之鯽，這就是本文前面所說「趨利避害」的人性所使然。因此我們的對策不是謾罵，也不是圍堵，因為謾罵及圍堵只會產生反效果；唯有疏導及籌謀因應之道，好好的發展台灣的經濟才是正辦。

（作者為國防大學退休副教授）

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