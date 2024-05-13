現今的社會，存在諸多讓人匪夷所思的奇怪現象，若要具體說明，族繁不及備載，只能從中列舉重點方向。例如，為追求自身名利，而偏離教育本質的教職者；為使新藥物能順利販售，而修改法規的醫療體系；不斷更新升級，卻無法使用長久的科技產品；又或者，明明環境並無此需求，卻被強迫購買的裝備器具。

在中國哲學思想的領域中，有著這麼一個概念，「道、法、術、器」。此概念，與我們常耳聞的「釋、道、儒，本一家」有著看似相近，卻又不同之處。

首先，表達三大傳統思想體系的佛家、道家、儒家，在本質上有著共同的精神和目標。注重內心的修行和智慧的開展，並追求與自然和諧共處的方式發展文明，同時強調倫理道德和社會秩序，以及個人的社會責任義務。這三種思想分別以不同的形式去實踐，但均強調道德修養、倫理關係，以及宇宙自然的和諧。

其次，三種思想均提倡先身修、後家齊、然國治、則天下平。認為道德修養與個人修行，對於社會和諧穩定至關重要。儘管三家的教義和修行方法各有千秋，但在追求道德完善、社會和諧，以及個人解脫，其根本目標上是一致的，這就是人們口中常說「釋、道、儒，本一家」的原因。因此，它們在中國文化中相互影響，共同構成了豐富多彩的精神文化遺產。

而「道、法、術、器」，則代表了從宇宙原理到人類實踐的不同層面。而我們則可用下列的解釋，理解這四個字的概念：「道」是一切的基礎，是文明中心思想的指標；「法」是經由道的體現，制定出約束人類行為和社會運行的法則制度；「術」則是法的應用，是人類為行使制度，而發展出來的技巧、程序，以適應環境、解決問題；「器」為術的具體實現，為使技巧、程序的執行能更順遂，所開發出來的工具、裝備與器具，也是象徵人類文明進步的產物。

所以，上述的概念其實是相互關聯的。有了中心思想，才能制定出規範，進而律定了程序，最終研發了使用器具。

反觀現今的社會，不再遵循「道法術器」的常理，而是背道而馳的「器術法卻無道」。為了推廣「器」，從而發展「術」，進而制定「法」，卻毫無「道」心。如此本末倒置，違反宇宙萬物原理的運作，導致人們的日常生活，不僅失去了中心思想，反而被框架所局限，逐漸失去自我，轉而盲目追求崇拜。以至於君不愛民、臣不敬君、父不仁愛、子不孝悌，著實令人感慨萬千！

（作者為自由撰稿者）

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