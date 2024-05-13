準總統賴清德就任在即，在接下來的這半個月裡，大家的注意力必然集中在蔡英文總統特赦前總統陳水扁、賴清德的520總統就職演說、賴總統赴立法院進行國情報告這3件重要的大事上。按時程順序，蔡總統赦扁此事將最早出現，而且剛好發生在蔡賴權力交接之際，其背後的權謀算計與可能影響也最為詭異複雜。

在前述的後兩件大事中，賴總統訴求的對象包括了全民、大陸與國際等層面，影響性當然更重大，但赦扁看似只針對獨派、深綠等民進黨支持者而來，其實牽涉因素卻不只如此。外界探究的是，此舉究竟是蔡英文為了幫賴清德「拆彈」、扛責解決民進黨的燙手山芋？還是為了自己的未來另有圖謀？蔡賴二人有何更深的共利默契？又或是另一種微妙的相互制衡？

從去年總統大選進行以來，「尊蔡」即是賴陣營一貫的競選主調。賴當選後，重大政策路線的「蔡規賴隨」更被賴政府奉為圭臬，也全數接收了蔡英文涵括兩岸、外交的國安團隊。但另一方面，蔡賴二人從理念上的差異到4年前競爭總統黨內初選的恩怨，兩人不和且互有保留的傳聞也從未停過，更為政壇所熟知。

蔡英文赦扁之舉最微妙的是時機，通常行使特赦多在當選後不久，她卻在即將卸任的最後1周內，顯然有其特殊用意，而且頗有「示惠」且拉著即將就任的賴總統一起「承擔」各種內外爭議的意味。

有人認為蔡英文雖將卸任，但未來仍是民進黨執政，不必擔憂遭到藍白在野黨的政治追殺，所以不必藉著赦扁以爭取獨派、扁迷來凝聚自己的政治能量，甚或得到「台獨之女」的歷史地位，這種看法其實只說到了表面。

2000年以後的4位民選總統，賴清德是第一位打破8年魔咒，使民進黨繼續執政者，蔡英文也因此成為「理當」安全下莊的前總統，但實則卻未必。因為她不同於陳水扁明顯的貪瀆有案，以及馬英九在卸任時聲望跌到谷底，蔡不僅創造出兩任8年完全執政的權力巔峰，即使將卸任了，最新民調亦可看出她的執政評價不弱，未來的政治能量仍不可小覷。

在賴清德成為「雙少數」總統，且未來必然會想走出一條新路的情況下，有充分理由相信蔡應會對其未來的攻守布局，如避免論文門、疫苗採購等奇案遭到進一步揭發，乃至其路線被修正或推翻預作防範，赦扁當然是她拉攏獨派與深綠的重要一著棋。

外傳蔡英文卸任後可能往成立國際性智庫的方向發展，以蔡的國際聲望和人脈，加上美國視其為最配合的政治領袖而在背後的撐腰加持，英系在民進黨內未來仍將是一股不可忽視的力量。另也有人注意到，即將上任的副總統蕭美琴、外交部長林佳龍、海基會董事長鄭文燦及現任高雄市長陳其邁，這各領風騷的「新四大天王」都明顯與蔡英文較為親近。風雲變幻，蔡賴新競合的觸媒，正從赦扁開始。