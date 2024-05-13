美國總統拜登和大陸國家主席習近平熱線會談後，習近平主席和政協主席王滬寧先後對台釋出善意，即將宣誓就職總統的賴清德也表態希望和大陸對話，520前台海不但未見地動山搖，大局反而顯得鬆緩。但同時大陸對台「灰色地帶衝突」策略持續升高，大陸軍機穿越海峽中線已成為常態，而且不斷接近本島，曾經飛抵距離淡水僅55公里處；金門海巡船造成大陸漁民死亡事件後，陸方不斷以海警、公務船實質否認台方主張的「禁止、限制水域線」，兩岸關係似乎更危險。

三個因素牽制兩岸關係

究竟應該如何解讀當前兩岸關係？首先應該理解，兩岸關係本質已經改變，回不到馬英九時代的「大交流、大合作、大發展」階段，因為受三個因素牽制：第一，8年來民進黨不接受九二共識，以「反中」凝聚團結，形成台灣社會仇中情緒，大陸民間也充斥厭台、反台情緒，武統論高漲。第二，中美對抗有集團化傾向，美國不希望台海爆發衝突，但未必樂見兩岸和解，尤其右翼反中勢力企圖操控台灣對付大陸，綠營受到鼓勵，反中有合理性。

第三，過去8年藍綠惡鬥激化，民進黨一貫否定國共關係、抹紅藍營與大陸交往，甚至濫用「國安五法」重刑伺候，民共若和解，藍營會如何判斷，恐怕難說。賴清德內定崇越集團董事長郭智輝為經濟部長，崇越在大陸有許多投資，應視為賴政府鬆綁兩岸經濟關係的訊號。郭智輝的人事任命宣布後，他隨即與工商界對話，徵詢企業對重建兩岸經貿合作關係的意願。國民黨理應樂觀其成，竟有人流於小鼻子、小眼睛心態，對此一任命冷嘲熱諷，令人失望。

大陸不會放棄國家統一目標，領導人願意給台灣更多迴旋時間，並不表示會坐視台灣在台獨之路繼續前進，可能已設定統一的進程與時間點，並為此做好軍事與法律的準備，這也是所謂2025、2027、2035、2050各種攻台時間表的緣起。大陸對台政策與日常操作，反獨促統的斧鑿愈來愈深，民間或許無感，國安高層恐怕很難安心睡覺。

顧立雄確認出任賴政府的國防部長後，首次談話稱「印太區域的協同性嚇阻具體作為正逐漸形成，台灣是其中最重要一環，一定要參與，首要目標就是複雜化對岸算計，讓中國可能的軍事冒進作為時間表不斷往後遞延」。這句話顯然是從英文直接翻譯過來，未經消化，令人憂心，若最高國防首長沒有自己的國安政策與建軍思維，只依賴美國指引行事，兩岸關係就會更壞，而不會轉好，賴清德準總統希望民共對話就只是幻想。

謀求民進黨版兩岸新共識

兩岸不能繼續對抗下去，民共若真能對話，對台灣安定繁榮，及對大陸「2035全面建成小康社會」與習近平「中國式現代化」兩大願景的實現都會有很大的幫助，甚至以台灣在中華文化上深厚的DNA與延續自「五四運動」的民主自由思想基礎，應可對中美兩強避開「修昔底德陷阱」做出貢獻。

「拜習會」奠定的台海和緩關係並不穩固，大陸灰色地帶策略將長期消耗我方資源，對台灣永續發展不利。過去70年台灣靠第一島鏈戰略關鍵地位與經濟實力生存下來，若經濟衰敗，即使美國力挺，也不可能存活，1975年南越敗亡有例在先。

賴清德政府為台灣找出路，先得擺脫台灣三個困境：一、大陸促統、台灣懼統；二、藍綠惡鬥、相互拉扯；三、中美「修昔底德陷阱」。解方在「共識」，大陸促統但有耐心，習近平說過心靈契合的統一、水到渠成的統一，只要確定統一的方向，時間可以等。賴政府可以在人心懼統的現實基礎上，謀求「民進黨版台澎金馬共識」，取得最大共識後再與大陸謀求兩岸新共識，台海和平就可以固化，經濟就可以永續發展，讓台灣更安定繁榮。

蔡英文總統說過，民進黨執政比較容易和大陸談判，因為台灣人比較信任民進黨，可惜她錯過機會。賴清德當選後，大陸展露願意和民進黨博弈、為兩岸關係重新布局的態度，這是賴清德的機遇，應該掌握。