賴政府即將在520就任，新的內閣人選也已出爐，新人新氣象，國人對於新政府當然會有新期待。尤其是民進黨長期主張的幾張神主牌，賴政府是否會有新作法，更是國人關注的焦點，其中一個是「2025非核家園」政策，另一個則是對兩岸關係的態度。

在非核家園方面，因台灣缺電的危機愈來愈嚴重，再加上零碳的壓力，近日幾位民進黨黨友多次建議核電廠延役，讓國人認為新政府未來在非核家園的政策上很可能會出現轉彎。另一個就是兩岸政策，雖然賴總統基本上仍然延用蔡總統的國安團隊，但在陸委會與海基會兩位負責人的人選上，都挑選較具溝通意願與能力的人，因此許多人認為未來新政府在兩岸政策上也許會朝向務實交流與開放。

過去幾年全球政經情勢快速改變，現在的兩岸關係不只是單純由兩岸來決定，而是相當程度受制於美中關係的影響。

雖然現在美中關係處於緊張對立，但是美國同時面對俄烏戰爭與以哈戰爭，因此對於大陸的態度仍是希望溝通多於競爭，因此美國在兩岸關係上當然不希望看到任何意外發生。在賴清德勝選時，美國總統拜登對媒體詢問的回應是：「我們不支持台獨！」相信在今年11月美國大選之前，維持兩岸和平的現狀應該是拜登的第一要務。

在大陸方面，情況也相當類似，一方面大陸現階段的經濟表現並不理想，尤其是在國際政經環境變化的壓力下，包括所謂的「國際供應鏈重組」和「中國加一」等因素的影響，近年包括台灣在內的大陸外資出走的情況非常嚴重，導致中國大陸需要更努力地去爭取國際的支持，最近大陸國家主席習近平走訪法國和其他國家就是出於此一需求。

在兩岸關係方面，大陸對於努力維持兩岸交流和溝通的態勢也非常明顯。過去1年多來，馬總統兩次訪問大陸，陸方都高規格接待。尤其是今年3月下旬馬英九訪問北京，習近平不但在接待的地點與時間有特殊的安排，在兩岸會面的公開講話中通篇都是柔性訴求，甚至只說兩岸同屬中華民族，而沒有提及敏感的「一國兩制」等字句。

4月下旬國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領多位黨籍立委赴大陸訪問，與大陸全國政協主席王滬寧見面，陸方也宣布放鬆多項兩岸交流的項目，包括恢復福建居民到馬祖旅遊和開放我文旦柚進口等。諸多跡象顯示，大陸對台政策仍然是以和平統一為基調，而且在主觀上應該沒有對台動武的意願，只要台灣不去觸碰大陸的兩條紅線推動台獨與外國勢力的干預。

雖然賴總統多次宣稱兩岸政策會延續蔡總統的路線，但如果賴總統能夠務實採取一些實際的開放作為，即使是一個很小的動作，只要是針對兩岸交流的開放，應該都會對改善兩岸關係有助益，因為雙方信心的建立是需要許多善意的堆疊才能形成。

例如，不久前發生在金門水域的陸船翻覆事件，新政府應盡速處理解決，這對於改善金廈的關係非常重要；如果此一爭議能夠解決，相信陸方開放陸客來台觀光也是指日可待。同樣地，如果賴政府上任後，能夠立即取消6月1日開始再度禁止台灣組團赴陸觀光的規定，相信陸方可感受到新政府的善意，可能會有更多的正面回應。

總之，過去8年兩岸關係惡化，主要在於雙方缺乏信任，也缺乏溝通的管道，導致彼此惡意螺旋不斷上升，希望新政府能夠避免一些不友善的說法與作法，讓兩岸關係可以相向而行，擴大交流，爭取溝通，兩岸未來才有可能維持長久的和平。（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）