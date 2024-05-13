520新總統就職日臨近，賴清德提出「兩岸執政黨良性對話」後，大陸涉台學者嚴安林撰文建議，北京可鬆綁民進黨人士赴港澳，以便雙方溝通接觸。兩者之間純屬巧合還是有所聯結，外界不得而知，但即使民共都有意溝通對話，還是有一層「窗戶紙」需要捅破，那就是對話的基礎問題。

民共對話 缺乏互信

大陸與綠營的交往互動，過去30年來未曾中斷，但都是以個人、學術或非黨職身分的交流，馬政府時期大陸官方曾與綠營地方諸侯互動，但只談經貿文化和市政、不碰政治問題，造成民共交流的「天花板」，交流未能轉化為互信。果然，2016年民進黨重返執政，雙方關係逐步惡化，陷入「老死不相往來」僵局。

民共對話各有堅持，也各有難處。北京一直以來要求民進黨廢除《台獨黨綱》、認同一中原則，才能進行政黨協商，多年前民進黨曾有「凍獨」呼聲，獲得陸方鼓勵，但後來沒有下文。蔡政府不接受九二共識作為前提，但一會說「不預設前提」，一會又說「以對等尊嚴為前提」，如今賴清德提出「尊重各自立場、珍惜彼此善意」，意思是民進黨的既有政治立場不會輕易改變，只有對岸予以尊重，雙方才有對話基礎。

民共對話卡在「一中」和「台獨」的問題互不相讓。從北京視角，即便蔡英文、賴清德先後表態「不必宣布獨立」、「依照中華民國憲政體制」，選後民進黨中國事務部主任吳峻誌表示「台獨黨綱是歷史文件」，但民進黨《台灣前途決議文》仍主張台灣是主權獨立國家，不容於北京立場。從民進黨視角來看，九二共識就是一中，一中就是中華人民共和國，接受一中就等同於接受以一國兩制為目標的統一，同樣無可能接受。

但今年的兩件大事，令民共形成對話基礎出現轉機：其一，1月13日大選，六成民意不支持民進黨，也就是六成民意不滿過去8年民進黨兩岸路線、希望兩岸恢復和平發展。賴清德曾說，大陸需要了解「台灣社會先有台獨主張、再有民進黨的台獨黨綱」，接著又呼籲大陸與「民選合法政府」對話，但目前現實是，台灣社會多數主張就是不支持台獨、民進黨淪為少數執政，新政府兩岸路線只有向多數民意靠攏、擱置台獨，才符合憲政體制下的少數政府角色。

通關密語 中華民族

其二，4月10日北京的馬習二會上，習近平首度為兩岸對話前提的問題解套，將九二共識的核心意涵放寬到兩岸同屬一個國家、一個民族、一家人或是承諾不分裂國家。簡言之，兩岸同屬中華民國、兩岸同屬中華民族、兩岸都是中國人、兩岸是一家人，這些過去在北京視為「不夠格」作為兩岸對話政治基礎的概念或論述，若賴清德可以善意回應，都可以成為民共破冰、520後兩岸恢復對話的「新版通關密語」。

「兩岸同屬中華民國」本就符合中華民國憲政體制，而「兩岸同屬中華民族」在近期民調中也高達六成，這是賴清德和民進黨無法忽視的事實。更關鍵的是，台澎金馬2300萬民眾，甚至包括綠營支持者，絕大多數都認同自己祖先來自中國大陸、受到中華文化熏陶。賴清德在台南擔任立委、市長20年，台南特色不就是中國傳統歷史文化嗎？相信賴清德自己也無法否認，台南的歷史文化正是中華文化根在台灣的事實。

摘錄民進黨立委王世堅回應馬習二會的評論：我們反中共、但不反中國，在這個原則之下，大家可以來經濟文化交流……大家有相同語言、彼此有共同聯結……歷史、地理、宗教、文化，我們都可以承認來自中國，這是事實，但政治上我們不是中國，我們必須劃分好。

王世堅的言論是典型民進黨人的主張：否認台灣人屬於「狹義」的中國，但不否認屬於「廣義」的中國。然而，習近平的最新主張，不就是從民族、歷史、文化的角度，劃出「廣義中國人」的最大公約數嗎？如何恰如其分地回應，台灣人在廣義上就是中國人，作為兩岸交流的基礎，此乃賴清德520就職演說該想清楚、說明白的事。