看守內閣拍板通過「打詐新四法」，正巧碰上一名旅英李姓女子在臉書發文痛批「台灣是詐騙天堂」，指她在台獨居的父親不僅上千萬現金遭股票投資群組騙走，就連超過3千萬價值的桃園房產也被洗腦轉讓，確實很不給官員面子。

有趣的是，該文獲無數KOL轉發分享後，李女自行在兩個臉書帳號刪文，雖然桃園警方已獲李父報案，但整起詐騙案前因後果仍未明朗，更掀起社群叫囂論戰。如同去年「流水席之亂」，女主角「輔大陳若儀」從來都沒有現身，狗仔隊們也都找不到她，而大家再度哄鬧而上，難以釐清事實真相後，事後又留下一地雞毛。

95歲高齡的德國學者哈伯瑪斯，60多年前就提出「公共領域」論述，直言沒有健全的言論場域，社會就無法進步！近年來他也對少了守門機制的社群平台，以及偏頗演算法對新聞生態與自媒體的影響，深表憂心。

從開放報禁與第四台以來，台灣的公共領域百花齊放，只是社會大眾的媒體識讀與辨別眼光愈來愈枯萎。20年前《天下雜誌》就為文批判，電視新聞頻道是「弱智媒體」，但現在到了網路時代，卻沒有新聞人敢得罪Threads與抖音，以及各大跨國網路霸權，其實他們根本就是「弱智社群」。

當然，臉書上每分每秒氾濫的假帳號與不實訊息，以及監控資本主義對民主的扼殺，也都不是新鮮事了。只不過，寄生在網路平台上的龐大詐騙規模，讓台灣1年詐欺財損高達GDP近1%，是已開發國家中最高，大批韭菜的財產憑空消失，這才讓政府不得不動了起來。

據傳準總統賴清德已要求即將上任的數位發展部長黃彥男，要把打詐列為首要任務。至於從「打詐新四法」的詳細條款來看，金管會與法務部也硬了起來，不惜以封網來處理跨國網路平台的不作為，就連衛福部也都敢對即時通訊巨頭Telegram開刀，要求刪除「創意私房」的猥褻影片群組。創意私房的下架前例，證明政府公文往返的作業程序可以在24小時之內就停止解析網域名稱。

但是，官員與你我熟悉的網路天地，還是有一大段空白。金管會在「打詐四法」記者會上表示，目前虛擬貨幣市場僅有60、70家交易所與幣商，但根據全球首大加密貨幣評級網站CoinMarketCap的統計，全世界能夠統計實時交易量的中心化交易所達763家，中小型交易所與DeFi等虛擬資產平台更是不計其數，他們全都在無國界的虛擬世界中，張開手擁抱台灣的高淨值投資人。至於在信義區撒錢，涉及公共危險罪的幣圈滋事型網紅，這一波波騷操作，官員們肯定都不懂如何規管。

金管會先前針對境外交易所與網路券商只能發出新聞稿，警示台灣投資人不要輕易入金，也正推動「虛擬資產平台及交易業務事業」（VASP）專法，希望亡羊補牢。官員們也已經查緝涉嫌違反《銀行法》吸金的本土虛擬資產平台，以超過10%的高額利率吸引盲目韭菜，但VASP專法未來也該規管境外的虛擬資產平台。例如FTX暴雷停運後，香港與新加坡就有虛擬資產平台一再傳出倒閉風險，對台灣的投資人來說，就是完全拿不回本金，且資產完全不受保障的，台灣政府必須嚴肅以對。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）