終於了解蔡總統8年任期，為何會破天荒的斷交10個國家？原來咱們外交部長吳釗燮自稱「林北」、是「魔法部吵架王」，外交部次長田中光則誇長官說「林北」非常接地氣。有這樣的好鬥部長、阿諛次長，外交部淪為「斷交部」也只是剛好而已。

吳釗燮自許為魔法部吵架王，起因是與國民黨立委徐巧芯在立法院答詢種下心結。吳跳針不斷怒嗆「告我藐視國會呀」，後因徐公布外交部公文密件，被外交部提告洩密罪。

吳釗燮即將接任賴政府的國安會祕書長，但這位蔡政府的話題王怒氣顯然沒出夠，尤其不甘心徐巧芯的「女戰神」光環有增無減，不只頻上媒體受訪，竟在社群媒體上PO出披著「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」彩帶的照片，頗有與女戰神較勁意味，並強調「面對無理的質疑，林北一定吵到底！」

堂堂外交部長不像個紳士，倒像痞子耍無賴，挑明衝著徐巧芯。看看過去顧維鈞、蔣廷黻、葉公超等外交官的風範，吳的行徑實在上不了檯面，沒想到田中光竟讚許「林北」非常接地氣，還硬拗這可能是「我們兄弟」的意思。如此馬屁文化，難怪吳釗燮任內斷交8國還能厚顏在位。

吳釗燮淪喪的不只是官箴，也丟光國家門面的臉。此舉無非想在深綠同溫層取暖。曾任駐美代表處政治組長的民進黨台北市議員趙怡翔也大讚吳的發文是種捍衛國家主權的精神。但這跟國家主權有什麼關係？有這麼多狗腿，也難怪吳釗燮依然故我、洋洋得意。說不定教育部很快就會修訂「林北」的定義是接地氣的用詞，整個社會只能跟著林北沉淪了。