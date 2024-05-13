國民黨立院黨團決議不出席正副總統就職典禮及晚間國宴，其實這已如同是在野黨的「慣例」，並有論者認為這是政黨惡鬥下在野黨的杯葛。此情形即使確具有「惡鬥」的成分，但不如看成是中華民國在台灣地區的「民主內戰」。而此民主內戰的特徵之一，則是不認同中華民國的民進黨在野時，不參加正副總統就職典禮，而當他們依《中華民國憲法》贏得正副總統大位後，認同中華民國的在野黨自也不必虛情假意地前去「見證」。

對中華民國的認同既已是民主內戰的根源，在自稱「務實台獨工作者」的賴清德和被中共列名「頑固台獨分子」的蕭美琴當選正副總統後，即關乎兩岸情勢是否更壞的問題。因此，國民黨自應對執政黨升高「反攻」的戰力，或至少也需鞏固好中華民國免於台獨化的防線。

尤其，賴蕭當選迄今4個月，未曾主動與在野黨領袖會晤，加上民進黨立委和官員經常狼嚎求戰，國民黨若仍參加其就職典禮，不就表示「臣服」了？也因此，國民黨主席朱立倫表示，民進黨對國民黨進行戰狼式和毀滅式的攻擊，並不是靠在野黨參加典禮就可讓朝野和解。甚至於，朱還喊話「賴清德您講幾句話吧！」如果這樣，賴清德還不做正面回應，就不免讓人懷疑最近民進黨的戰狼群，包括吳釗燮和柯建銘對在野黨的攻擊，是不是賴清德的策略或默許了。

自新國會開議後，民進黨立院黨團總召柯建銘就不斷狂批在野黨，說什麼「毀憲亂政」、「沒收民主」及「想讓賴清德無法執政」等。其實，民進黨過去8年一黨獨大，在立院以優勢席次輾壓在野黨，完全不溝通，並且以網軍側翼「先聲奪人」，如今淪為少數黨，也怪不得在野黨「有樣學樣」。

事實上，民主內戰肇因於民進黨執政只會選擇性遵守憲法和法律。例如，《憲法增修條文》明定中華民國還應設有「省」，而《地方制度法》也明定「縣」是設在省之下，但現在還有人感覺到台灣省和福建省的存在嗎？

再者，《中華民國憲法》主張的主權範圍及於中國大陸，《兩岸人民關係條例》也明定「大陸地區」是中華民國領土的一部分。但賴清德的「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」說，以及包括蔡英文在內的民進黨人稱對岸為「中國」，皆違反憲法主張中華民國才是唯一「中國」的規定。

此外，蔡英文和賴清德雖聲稱兩岸事務會依據憲法及《兩岸人民關係條例》的規定，但這是在兩岸事務性工作上才可能遵守，涉及主權問題則未必。何況，交通部稱赴陸旅遊團禁令是依據《發展觀光條例》和《旅行業管理規則》，此涉及進入大陸地區的禁止或限制，何以不是依據《兩岸人民關係條例》第9條須由立法院議決的規定？顯然，民進黨已違憲地把兩岸視為兩國。

基於此，不必把國民黨不參加賴蕭就職典禮視為政黨惡鬥。因為，《中華民國憲法》的骨架看似還在，但民進黨繼續執政恐將造成其更多粉碎性骨折。故而，國民黨面對高姿態的賴清德，當然可以有不同的選擇。（作者為民主文教基金會董事長）