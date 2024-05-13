國家通訊傳播委員會（NCC）近年來面臨了不少爭議，以致嚴重侵蝕了它作為獨立監管機構的公信力和功能性。日前行政院提名4位新委員及新主委的名單，也遭立法院在野黨決定暫緩列案審查，NCC非常不智地讓自己成為政治紛爭的中心，520賴政府成立後，應努力解決NCC備受詬病的問題，才能讓NCC恢復正常的功能。

NCC的重要問題如下：一、政治干預和缺乏公正性。社會大眾擔心NCC委員的任命受到政治干預，之前有政府機密文件外流，顯示某些委員獲得提名是基於他們可能「處理」某些媒體機構的意願，這讓人質疑NCC的公正性和獨立性。因此為了避免受到外界影響和增強公信力，新政府應採用更透明和以績效為基礎的委員遴選方式，根據專業知識、誠信和維護言論自由、公平競爭的承諾來選拔適合的人選。

二、缺乏透明度和問責制。NCC在處理重大案件，如中天新聞台、三立電視、中嘉案、鏡電視案時，缺乏透明度和問責制，NCC不願提供清晰的解釋和披露相關資訊，甚到拒絕立院鏡電視專案小組調閱文件的決議，這加劇了公眾的不信任。為解決這個問題，未來NCC應採取更開放透明的態度，主動向公眾披露重大案件的資訊和決策過程，並在組織內實施問責制度。

三、可質疑的監管行為。NCC的監管職權一再被外界關切，例如現任副主委、被提名為下任主委的翁柏宗聲稱，如果NCC人事任命未獲通過，iPhone 16和17的認證可能會受到影響，試圖以此向立委施壓。此類手段不僅削弱了NCC的公信力，也讓人質疑其致力於公正公平監管的承諾。未來NCC應將維護道德和專業標準作為監管的首要任務，避免採取任何可能被視為強制性或政治動機的行為。

四、公眾對NCC缺乏信任。近年來圍繞NCC的眾多爭議嚴重削弱了公眾對這一機構的信任，主委不僅未能有效解決批評，還在立法院的質詢中醜態畢露，完全無法保持中立，加劇了公眾對其的反感。為重新贏回公眾的信任，未來NCC主委的作法和態度應改進，才能重新爭取公眾、媒體和立委的支持。

為提高NCC的功能並恢復其作為獨立機關的公信力，賴政府和立委們可考慮採取以下的措施改進：一、修訂委員的任命方式，確保採行透明、以績效為基礎的遴選，並獨立於政治影響力之外。二、實施透明和問責的機制，包括定期公開披露資訊、公開聽證會內容，以及清晰傳達決策的目的和理由。三、制定委員和員工的道德和行為準則，強調公正無私、誠信，並致力於維護言論自由和公平競爭原則。四、積極和所有利益相關者溝通協調，並開放公眾諮詢，通過開放對話和反應迅速的行動來了解並化解民眾疑慮，以建立社會信任度。

五、與立法院等其他政府機構建立更密切的協調和溝通管道，以促進對監管事務的公平公正和公開。六、定期進行外部審計和評估，以發現需要改進的領域，並確保遵守監管治理的最佳做法。七、考慮成立一個獨立的諮詢委員會或監督委員會，由受人尊重的專家和利益相關者組成，為NCC的運作和決策提供指導和監督。

唯有實施全面改革，NCC才可以重贏公眾信任，也才能促進公平、有競爭力的通訊傳播環境，並履行其作為一個有效和值得信賴的監管機構的職責。（作者為台北商業大學前校長）