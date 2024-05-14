這個春天，兩岸之間暖意融融，迎來了交流「熱潮」。4月初，馬英九時隔一年後再度參訪大陸，在廣東、陝西、北京展開尋根、參訪、交流之旅。從參加軒轅黃帝公祭活動，到走進歷史文化古跡，再到訪問先進科技企業，中華民族悠久的歷史底蘊與廣闊的發展前景，給馬英九一行帶來震撼，也不斷在島內引發迴響。

「處處驚艷。」就在4月27日，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱剛剛結束廣東深圳、惠州、佛山、廣州等地參訪交流之旅，她向南都、N視頻記者形容了此訪的感受。交流，是她這次接受南都記者專訪時出現頻率最高的詞之一。她說，「今日兩岸交流或許受到很多因素的干擾，但我們無所畏懼。」

從不斷重申「九二共識」來之不易，到與台灣年輕人一起跳廣西「科目三」，被大家親切稱為「柱柱姐」的洪秀柱，長期為推動兩岸各界特別是青年人的交流交往而奔走。7月，她還將率領台灣青年赴浙江參訪。現已年過七旬的她談起兩岸交流語氣依然堅定，「只要肯做、敢做就一定能突破當前兩岸的困境」。

「唯有交流互動，才能凝聚民族認同」

馬英九結束11天的大陸參訪行程搭機返台後不久，洪秀柱發文評價稱，「帶領台灣青年增進對祖國大陸的認識，是捍衛兩岸和平者應盡的責任。馬英九參訪期間每當談及為中國奮鬥犧牲的人與事時，總是情不自禁地哽咽動容，展現出對民族的熱忱。」

那時她透露，今年7月將以中華青雁和平教育基金會董事長的身份，率領近200名台灣青年赴浙江參訪，期盼兩岸青年透過深入接觸，讓兩岸緊密連結，而非對立對抗。

日前，洪秀柱在接受南都記者專訪時介紹了詳情：「此行是中華青雁和平教育基金會第七年持續推動兩岸青年交流的重要工作。自2018年起，我們每年都會組織台灣青年參加『兩岸青年發展論壇』，並安排相關的參訪行程。今年的行程將更加注重深化互動，每位台灣青年都將由一位浙江青年學子全程陪伴，採取『同行、同吃、同住』的模式，促進兩岸青年無話不談、無所不聊，以達到真正的心靈交流和友誼加深。」

洪秀柱特別向南都記者提到，此行除了計劃讓青年們結伴而行，也精心策劃了豐富多彩的活動，包括走進浙江農村、體驗非遺文化，以及感受時下熱門的AI智能、電商運營等八組活動。她說，希望通過這些貼近生活的體驗，讓台灣青年真實感受浙江的風土人情與發展情況，領略這片土地的歷史文化底蘊與先進科技發展。

多年來，她持續身體力行推動兩岸青年交流。

不久前，廣西「科目三」、《求佛》等抖音神曲舞步在寶島台灣掀起模仿風潮，洪秀柱跟著台灣年輕人一起跳舞的視頻火遍兩岸。她認為，「台灣年輕人一同跳這些大陸熱門網絡神曲，用他們喜聞樂見的方式促進交流，無疑能夠增進兩岸青年的瞭解和互信。這種全新的溝通模式打破僵局，更貼近青年群體的生活方式和喜好，是一種富有創意和時代特色的嘗試。」

「我們鼓勵青年在輕鬆有趣的氛圍中，先建立起彼此的友誼和信任，進而在此基礎上逐步增進對話、化解隔閡，最終達到共情共融。」洪秀柱指出，兩岸青年都是中華民族的希望與未來，唯有通過全方位、多層次的交流互動，在理解差異中實現共存共融，才能凝聚民族認同，增強文化自信，為推動兩岸關係和平發展貢獻青春力量。

「『四個堅定』具有深遠歷史意義」

4月10日下午，習近平總書記在京會見馬英九一行並發表重要講話強調，「要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」，明確提出「堅定守護中華民族共同家園」「堅定共創中華民族綿長福祉」「堅定鑄牢中華民族共同體意識」「堅定實現中華民族偉大復興」，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。

「『四個堅定』直指兩岸關係的核心問題，具有重要現實意義和深遠歷史意義。」洪秀柱告訴南都記者，要堅定守護中華民族共同家園，一個中國原則、反對「台獨」分裂活動、維護國家主權和領土完整，是兩岸關係發展的根本前提和不可逾越的底線，任何人企圖破壞都將遭到堅決反對。

洪秀柱曾多次喊話民進黨當局不要不擇手段阻礙兩岸交流，並堅定呼籲持續深化「九二共識」，為和平統一創造更有利的環境與條件。

此次在廣東參訪時，洪秀柱來到了惠州西湖，這裡是當年蘇東坡被貶惠州時的住所，她有感而發：「遙想東坡先生當年雖然被貶，但仍留下了蘇堤的歷史建設，與詩、詞、文章的文化記憶。這些資產是中華民族所共同繼承的，台當局推動所謂『去中國化』的做法，自絕於這些無價之寶的人，實在愚蠢至極！」

洪秀柱還看到，「堅定共創中華民族綿長福祉」這句話背後，是大陸的發展紅利和惠及台灣同胞的誠意。「這契合台灣民眾對於美好生活的嚮往。」

她對「堅定鑄牢中華民族共同體意識」表達了強烈認同：「這句話強調了增強文化認同、鞏固民族情感的重要性。兩岸同根同源、血脈相連，應不斷加深交流交往，凝聚中華民族共同體意識。」

此前接受南都記者採訪時，洪秀柱就曾強調，在中華民族偉大復興的道路上，兩岸未來的統一，更不容許外部勢力指手畫腳、橫加干涉。

「『堅定實現中華民族偉大復興』，揭示了兩岸團結一致、並肩奮鬥才能最終實現夢想的道理，極富啟迪意義。」洪秀柱對南都記者說，「『四個堅定』為兩岸關係發展化解分歧、增進共識指明了方向，將為推動兩岸關係和平發展、深化兩岸融合注入新動力。」

「繼續竭盡所能，帶動雙向奔赴」

親身來到廣東，洪秀柱感受到了大陸在各方面突飛猛進的發展，也處處強調兩岸同胞血脈相連、親情不可分割。

連日來，南都記者在現場見證了洪秀柱廣東行對大陸發展連連點贊，她不僅寄語在粵台青努力耕耘、腳踏實地，在大陸發光發亮；也鼓勵在粵台商繼續當好兩岸連結的橋樑，促進兩岸融合發展。

洪秀柱在深圳大學演講。（《南方都市報》）

在深圳大學與學生們交流時，「柱柱姐」主動邀請同學們合唱《阿里山的姑娘》等歌曲，並朗誦《鄉愁》，表達台灣同胞對祖國濃濃的思念。

參觀佛山祖廟博物館期間，洪秀柱發現祖廟中供奉的主神——玄天上帝，與台灣各地都供奉的玄天上帝是同一位。她表示，「這再次驗證兩岸是同文同種，無論是信仰還是文化都無法切割。」

在佛台陶文化交流活動上，洪秀柱感慨，「兩岸間各式各樣的交流，都源於同源的文化與技藝。我認為未來兩岸民間的交流，只要肯做、敢做就一定能突破當前兩岸交流的困境。」

洪秀柱在惠州參加了惠州市台商投資企業協會30週年慶典暨第十五、十六屆會長交接及理監事就職典禮。

「台商是兩岸連結的橋梁，如同兩岸青年則是共融相接的『魔術氈』一樣重要。」曾有過在粵投資創業經歷的台灣中華青年經貿交流協會創會理事長、華燦工場董事長李偉國告訴南都記者，他對洪秀柱此訪中的這句話印象深刻，因為根據他自身的經歷和觀察，台商不僅僅是商業活動的參與者，更是兩岸文化、社會和情感交流的使者。

洪秀柱向南都記者總結道，兩岸同胞都盼望家園和平安寧、家人和諧相處，為此就必須推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持一個中國原則、堅持「九二共識」。

洪秀柱說，青年一代是兩岸關係的未來和希望所在，她將繼續竭盡所能，帶動更多台灣青年人到祖國大陸參觀訪問，用面對面互動交流加強瞭解增進友誼，實現相向而行、雙向奔赴，攜手同心共謀民族復興、共創美好未來。

（楊苓妍／南都記者）

（本文來源：《南方都市報》、N視頻「心手相連向復興」系列訪談）