進入新媒體時代，台灣的「95後」甚至「00後」都開始風靡使用抖音、小紅書等新型態社交媒體軟件，這也可以更直觀的讓台灣青年朋友們，進一步認識繁榮昌盛的大陸。而來自台中的「00後」蔡如瑜，她就是一名利用新型態社交媒體軟件，透過短影音介紹在大陸生活的一點一滴，同時也不忘與家族的茶事業進行結合，運用新媒體和社群力量來傳遞茶文化。

「台灣女孩鱸魚」。（作者提供）

或許台灣很多「00後」的青年朋友們，都還在對未來感到迷茫之時，同樣是「00後」的蔡如瑜，卻有著比起同齡人更清楚的人生目標。因為早在青少年時代，由於家族在蘇州經營茶產業生意，她就跟隨母親一同在大陸做生意，在全大陸各地茶博會都有她的身影。但伴隨2020年疫情到來，許多線下實體店面展銷都出現困境，因此她在疫情這段期間也看見新媒體營銷的風口，透過專業的培訓並且經過多方嘗試下，她也從一名菜鳥短影音博主，在經過不斷努力和堅持之下，如今也是擁有十數萬粉絲的自媒體博主，而她的自媒體名字就叫做「台灣女孩鱸魚」。

作為一名出生茶葉家族的蔡如瑜，茶葉是根，除了作為自媒體博主外，在拍攝短影音時，她總會傳遞茶產業及茶文化，比如鑒別茶葉質量；根據茶葉質量，選擇合適的水質、水量、水溫沖泡器具和選配茶點等；根據茶藝要求，選配音樂、服裝技巧；展示並解說茶水沖泡流程和技巧；最重要的還要同步介紹茶名、名全、飲茶知識和茶葉保管方法等。可想而知，這些專業的技巧都是經過蔡如瑜自身不斷努力學習打磨之下，才能夠在每次的直播和短影音中精采的展現出來，進而讓廣大觀眾認識，原來我們中華大地的「茶文化」是如此宏大高深。而如今蔡如瑜也在大陸考取了中級茶藝師職業技能等級證書。對她而言，鑽研、發揚茶文化的夢想火種正是在大陸慢慢生根發芽。

作為一名弘揚茶文化的傳遞者，平時就生活在大陸台商最多的蘇州市，因此除了拍攝茶文化和茶知識的短影音外，她也用鏡頭記錄在蘇州生活的點點滴滴，以及在大陸大江南北旅遊時，「台灣女孩鱸魚」她都會用VLOG生活的方式，將大陸各地風土民情記錄起來，一來希望透過短影音方式，用最直觀的方式傳遞給台灣的同齡人，原來大陸同胞都是那麼的熱情，原來大陸各地那麼的地大物博，值得台灣青年來大陸走走看看一探究竟。另一方面，她更希望透過自己的鏡頭，搭建起屬於兩岸青年溝通交流的一個平台，希望透過短影音和自己專業，不僅傳遞和弘揚兩岸茶文化，也期盼更多台灣青年跟她一樣來到大陸扎根大陸。

「台灣女孩鱸魚」。（作者提供）

我們從這名「00後」台灣女孩蔡如瑜身上，看到古老的茶，現代的短影音，為她譜寫了一段獨特的青春旋律。因為有茶、有朋友，便有了情感的交流，心中的世界也在不知不覺中發生著改變。就如同蔡如瑜說的：「我打算在大陸找一個男朋友，因為我看到了這裡的發展，我覺得在這邊的話有更好的機會，讓我更想要留在這邊，讓我想在這裡生根發芽。」（羅鼎鈞）