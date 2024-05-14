暌違五年，中國國家主席習近平再度訪問歐洲。各界關注的除了習近平獲得的接待規格，此行達成怎樣的戰略目標，及其對未來全球政經情勢造成的影響，更是各界討論焦點。從結論來看，習近平此次歐洲行，不但將有助於「中國特色大國外交」、「中國方案」的推進，更有可能讓國際秩序進一步朝向多極化發展。

在短短的五天六夜行程，習近平訪問了法國、塞爾維亞、匈牙利等三國四地，期間和法國發表了共四份聯合聲明，簽署近20項雙邊合作文件；和塞爾維亞簽署「共同構建命運共同體」聯合聲明，使塞爾維亞成為首個和中國大陸簽署此聲明的歐洲國家；和匈牙利簽署包括高鐵、電動車、電池、核能等18項合作協議，並與匈牙利升級為「全天候全面戰略夥伴關係」。即使不少西方媒體認為，以裂解歐盟團結為主要目的之習近平訪歐行，並不算成功，但客觀來看，此行可說是中國外交戰略的有效實踐。

從政治層面來看，習近平針對幾個全球高度關注議題的回應，占據了道德高地：一是正面回應法國，同意以今年7月舉辦的巴黎奧運為契機，倡議奧運期間，推動包括俄烏衝突、以哈戰爭，甚至以台海為主的東亞緊張關係的緩解，以促成「全球停火止戰」；二是再次強調應落實1947年聯合國181號決議的「兩國方案」，在支持恢復巴勒斯坦民族合法權利前提下，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

基本上，全球、特別是歐洲，對於2022年2月爆發、拖沓迄今的俄烏衝突，不但早已感到不耐，更憂心俄烏衝突升級為歐洲戰爭。2023年10月發生在加薩走廊的以哈戰爭，不但讓全球各地的種族對立仇恨激化，以色列造成許多無辜難民傷亡的過激報復，更讓全球挺巴勒斯坦的示威潮蔓延擴散。習近平透過對「奧運止戰」及「兩國方案」的呼籲，一方面可增加歐洲對中國的正面印象；另一方面則可凸顯美國在這些議題上的獨霸與專斷。

事實上，就在習近平結束訪歐當日（5月10日），聯合國就以壓倒性多數表決，同意讓巴勒斯坦人在聯合國享有更多權利，並支持他們爭取正式會員資格。然而，美國在之後安理會的必然否決，勢必讓美國遭受更大的國際輿論壓力；同時，顯示上述「中國方案」不但符合國際法理，更具有道德上正當性。

從經濟層面來看，由於近來歐美大肆批評中國電動汽車、鋰電池、太陽能電池等所謂「新三樣」，在接受政府補貼的同時傾銷歐美市場，損害歐美權益。因此，此次習近平透過中法經貿合作的加強，例如進一步開放電信、醫療等服務業市場、或提高空中巴士（Airbus）在中國產能等舉措，以利法國等歐洲企業進一步進入中國市場，藉此緩解歐美對中國產能過剩的質疑。

與此同時，在習近平表示要擴大與匈牙利經貿合作的宣示下，中國「新三樣」相關企業、特別是電動車，表示將擴大對匈牙利的投資。此舉不但有利匈牙利成為中國之外、全球電動車等「新三樣」最重要的供應中心，更可透過中國企業的歐洲在地化，避免產能過於集中在中國。

由於歐盟和美國不但為價值同盟，更是戰略同盟。因此，習近平近期乃至此次對歐洲國家的個別拉攏，很難立即扭轉中國和歐盟的關係。然而，隨著美國自前總統川普以來在諸多涉歐事務的獨斷與強硬、中國戰狼外交的偃旗息鼓，以及歐盟急需重振經濟等因素，更多歐洲國家開始思考戰略自主─至少在經貿領域─擁有更多主導權的可能性。而這樣的情境，將有利中國「特色大國外交」的推動。

中共認為，二戰乃至冷戰時期，國際社會的主流論述是「戰爭與革命」；上世紀八十年代以來，論述轉變為「和平與發展」。然而，中共以為，由於近年來單邊主義、保護主義、霸權主義的橫行，以致世界進入新的動盪變革期。作為文明大國、聯合國常任理事國的中國，必須提出有自身特色的外交方案，讓國際秩序回到「和平與發展」正軌。基於此，2017年中共將「全面推進中國特色大國外交」納入十九大報告後，強調世界多極化、經濟全球化、國際關係民主化的「特色大國外交」，自此成為中國外交的頂層設計及戰略方向。

總的來說，從近年來中國加強與歐洲各國元首的互訪，到此次習近平的訪歐，都揭示了中共希望以歐洲作為槓桿，以平衡美國打壓圍堵的戰略布局。如果北京能藉由即將到來的「習普會」，促使俄羅斯在奧運期間停火、甚至推動俄烏和談，則不僅代表中國方案相較美國方案更能解決國際糾紛，更意味全球政經情勢，將呈現新的轉向！