外交部提告徐巧芯「洩密」，資深媒體人黃暐瀚說「法庭攻防的結果，無法預料。但公布機密文件的行為，（國民黨）整黨上下跟著上失智列車亂挺」。黃暐瀚恐怕是錯怪了徐巧芯跟國民黨。

現在事實已經越來越清楚，徐巧芯所公布的文件，並非依《國家機密保護法》所核定的國家機密，若是，則外交部長吳釗燮將複本寄送給113位立委，本身就是洩密；該份文件僅是外交部依行政院《文書處理手冊》所核定之「一般公務機密」。

然而《文書處理手冊》僅是行政規則，依據《行政程序法》第159條，行政規則係為「規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之規定」，這也就是說，行政院的行政規則，無法拘束立法院的委員。徐巧芯既然沒有保密義務，自然不是洩密。

但即便徐巧芯在法律上無罪，可能還是有人認為，台灣面臨嚴峻的外交現實，既然外交部認為有保密的需要，徐巧芯還要公開，就是不顧台灣的國家利益。這句話完全可以反問，如果這份文件如此重要，為什麼吳釗燮不依法核定成「國家機密」，而僅核定為對立法委員沒有拘束力的「一般公務機密」？

在這邊解釋吳釗燮之心。為了怕外界說援烏是「密約」，吳釗燮不想核定成國家機密，這樣才能把複件寄給立委；但又因為不想回答「援烏的一千萬美金用在那裡」，於是吳釗燮再列為「一般公務機密」，這樣哪個立法委員敢監督，就把焦點轉移到「洩密」上，迴避公務預算的流向。

事實證明，吳釗燮完全成功，徐巧芯有沒有罪是一回事，但現在援烏的預算，已經監督不下去。看到這邊，讀者還認為挺徐巧芯是「失智」嗎？

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