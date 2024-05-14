南海爭議不斷，已成為極可能引爆區域衝突的熱點之一，利益相關國家無不竭力發聲，卻只有蔡英文政府無動於衷，甚至還試圖抹紅在野黨與中共「唱和」，毫無是非對錯之心。明明是中華民國固有領土與領海，執政的民進黨卻將南海主權當成惡鬥在野黨的工具，實令國人心寒與不滿。

在野黨計20位立委將在賴清德就職前夕，搭乘軍機到太平島視察並慰問駐軍，藉此向國際社會嚴正發聲：中華民國擁有南海諸島及領海的主權是不容挑戰的事實，而太平島長年駐軍更是該島非岩礁的最佳證明。這是彰顯我國主權的最佳方式，別無它法！

民進黨指稱在野黨立委視察太平島，將引發越南及菲律賓等國的抗議，等於是附和中共破壞區域和平穩定的挑釁行為，因此即將卸任的蔡英文總統基於國家安全與區域和平考量才會決定不去。

如此似是而非、極其荒謬的言論竟出自於經常將捍衛國家主權與尊嚴掛在嘴邊的執政黨之口，實在是台灣政治鬧劇的最大諷刺。國人要問：難道民進黨只有面對中國大陸才敢談主權？受到其他國家的欺凌就自我矮化、靜默不語？

從國際現實面來看，我國主張太平島主權當然會受到菲國及越南的抗議，畢竟該兩國也有類似主權聲索。因此，立委團到太平島視察被菲越兩國抗議不是蔡英文總統拒絕親自視察太平島的理由，更不該被扭曲成是在野黨為中共助威，兩者之間毫無干係！

在2016年7月29日，當時的立院國防外交委員會亦曾到太平島考察，當時訪團成員除了國民黨籍立委，也包括民進黨的王定宇、羅致政、蔡適應及陳亭妃等人，並在「南韁鎖鑰」碑前拍照留念。為何當時就不怕被其他國家抗議？現在反而畏畏縮縮？猶記得當南海仲裁案出爐時，蔡英文政府即發表嚴正聲明，堅決不承認、亦不接受裁決結果。現在的民進黨卻不敢提。又如何奢談捍衛主權？

中華民國擁有南海諸島主權是鐵的事實，早被國際社會承認與接受。當二戰結束後，當時的中華民國政府即派遣艦隊航行南海諸島劃設疆域線，並於1947年12月頒佈俗稱十一段線（或U形線）的「南海諸島位置圖」。其中，並以當年負責接收的「太平艦」為最大且唯一淡水島命名。再者，我國實質掌控太平島等南海諸島至今，此一法理與實際擁有的事實從未改變，何來破壞區域穩定之說？

維護南海主權不僅攸關台海兩岸的互信基礎，更涉及到中華民族的重大利益，豈能兒戲。中共總書記習近平在接見前總統馬英九的時候，特別提到「中華民族、中華文明、中華文化」等詞，也等於是消弭兩岸分歧的通關密語。換言之，只要將就任中華民國總統的賴清德願意承認是中華民族的一份子，兩岸問題亦可迎刃而解。現在球在賴清德手上，就看他是否有膽識突破獨派的意識形態窠臼，為台海和平跨出一大步。

不可否認，兩岸或許仍囿於諸多因素而難推進融合，遑論協商統一進程，這是雙方都必須正視的迫切問題。然而，捍衛中華民族固有疆域及歷史領土應該是兩岸共同責任，不應被政治歧見所干擾。奉勸民進黨不要自甘淪為強權馬前卒而犧牲民族大義，否則勢將被所有中國人唾棄，亦被人民掃入歷史灰燼！

（作者為美國賓州大學國際公共管理系碩士生）

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