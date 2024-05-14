最近風傳有關蔡英文欲在卸任前「特赦」陳水扁的消息，輿論看法非常兩極化，引發眾人的關切。

「特赦」是《特赦法》明訂，賦予在任總統的職權，無論基於任何理由，蔡英文如欲「特赦」陳水扁，都是於法有據，任何人都是不能置喙的。依《特赦法》條文的規定，「特赦」的常例是對「特定被判有罪並宣告刑罰的人」，赦免其刑責，但仍然有罪；但也有一種特例，就是「同時赦免罪名與刑罰」，也就是說，不但沒有罪名，更不必服刑。

總統「特赦」，還另有一種「特殊」狀況，那就是「罪刑全免」，陳水扁既然「無罪」，不但不必服刑，而且連前此被沒收的貪贓所得，都可以要求索回。這等於是坐實了陳水扁一直強調的「政治迫害」，其後果是非常嚴重的，相信蔡英文應該不至於如此膽大冒進。

因此，近日已傳出蔡、賴已有「共識」，將採取「免刑不免罪」的原則「特赦」，大概已成定局了。

但是，這必須有個陳水扁是「有罪」的前提。依法院判定，陳水扁因龍潭購地等案，於2009年被判刑廿年定讞，但還是有4案尚未宣判，就因獲准「保外就醫」，迄今9年多等於是完全不加審理的。如果「特赦」，這4案既未審定，自然就不在「免罪」的範圍中。但可想而知的是，依陳水扁「保外就醫」後，從頭到尾，始終認為是受到「政治迫害」，自己是全然清白無罪的。這不僅僅是陳水扁堅不認罪，至今也從沒有道歉過，就是連他的許多鐵桿支持者，也持同樣的看法。因此，極可能這4案也將無寂而終，連是否還會開庭、審訊，恐怕都會引起法律的攻防。

事實上，陳水扁雖遭判刑定讞，但20年的徒刑，不過只執行了6年多，其後便被民進黨中的支持者以各種的理由，讓他「保外就醫」，而且將一應保外就醫的規定都漠然無視，陳水扁不但行動自由，甚且可以接受採訪、開播節目，繼續發揮其政治影響力，可以說是完完全全逍遙法外了9年多。如果蔡英文一旦真的以「免刑不免罪」的原則「特赦」，對陳水扁來說，雖只是個名義上、形式上的「鬆綁」，未必會影響到他的「自由」程度，但有了這一層保護膜，卻多了無數可以自由發揮的空間，未來將會如何操作，不免就會令人擔憂的了。

蔡英文固然有權「特赦」陳水扁，但是否「應該」特赦，在民意上的反應，卻也是莫衷一是的。以目前的調查來說，反對「特赦」的民眾佔了48%，而贊同的只有22%，甚至連民進黨的支持者也不過只有51%贊同而已，這可以窺見，多數民眾是反對「特赦」的。蔡英文執政8年，選擇在任期最後幾天特赦，的確是有為陳水扁及自己「解套」的用意，但卻等於替賴清德與未來民進黨的發展套上了一個枷鎖，在野黨絕對不會放過這樣的機會，挾持多數民意，對賴清德的團隊多所掣肘。如是一來，台灣的政壇，恐怕繼立法院三黨不過半的複雜情勢外，又多了可能致亂的因子，對2026乃至2028的選舉，都會有舉足輕重的影響。

陳水扁的貪瀆案，可以說是台灣民主發展過程中最大的「醜聞」，這不僅僅是以元首之尊，帶頭貪腐，就像陳幸妤所說的，「民進黨裡哪個人沒有拿過我爸的錢」，等於是執政黨集體貪瀆，是台灣有史以來最大的污點，更是在既已判刑定讞，卻遲遲不敢執行，反而以各種謊言、巧門，縱放其逍遙於法外，原應「天子犯法與庶民同罪」的法律公正精神蕩然無存，造成司法的嚴重破口，這更是台灣民主隳壞的前兆，「總統有權可特赦，庶民無力可回天」，司法云乎哉？民主云乎哉？

（作者為退休大學教授）

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