根據報載，日前美國國會研究處向國會提出的報告，準總統賴清德已承諾將遵循蔡英文總統「四個堅持」的兩岸政策路線，不會尋求以獨立為中心的議題，避免增加台海衝突可能性。其實在4月23日準院長卓榮泰上午公布第五波內閣名單當天，總統當選人賴清德即表示，會努力讓朝野之間因和解而共生，社會各界因合作而共榮。筆者樂見面對少數執政的賴清德新政府，能真正走向和解共生，同時也建議，認真面對並尊重中華民國憲法，是走向朝野與兩岸和解的第一步。

從賴清德過去的政治立場觀察，這份報告也將賴清德區分為｢深綠」，這從過去他自稱為｢台獨務實工作者」，選舉期間稱｢中華民國是災難」，均顯示賴清德支持台獨才是他的｢真心」。

這樣的立場與｢真心」要走向朝野與兩岸和解確實會遭遇很多困境。首先就台灣內部而言，無論是馬政府時代堅持的「九二共識、一中各表」，或侯友宜選舉期間主張的「合乎中華民國憲法的九二共識」，均以中華民國憲法為基礎，絕非附和北京；其次，我國憲法之固有疆域與現行統治範圍出現落差，才會有憲法增修條文及據以通過的兩岸人民關係條例等相關法律。遵守中華民國憲法是在野國民黨與民眾黨共同的底線，回歸憲法、尊重憲法，朝野才有可能和解。

再就兩岸和解而言，在今年4月10日的｢馬習二會」中，習近平的談話已經透露出對未來賴政府釋出一些改變與和解訊息。他強調兩岸同胞都是中國人，「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量」、｢兩岸同屬中華民族」。不管是公開談話或新華社新聞稿，習近平這次都沒提到「一國兩制」。這顯示中國大陸內部已經逐步調整對台基調，從過去堅持｢一國兩制」，強調是台灣是中國不可分割的一部份，逐步往｢只要同屬一個中華民族，不走向台獨，其他都可以談」。因此如果賴清德新政府願意承諾遵守中華民國憲法，兩岸也就可以跨出和解第一步。

在去年選舉期間，民進黨曾強調民進黨政府堅持依循中華民國憲法，以及「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，賴清德也多次重申「承諾不變、善意不變」，為什麼多數民眾與大陸甚至美國還是認為賴清德是｢深綠」呢？主要就是民進黨的領導人對統獨與中華民國問題一向反覆無常，蔡英文執政期間更是肆意破壞憲法，亞洲週刊更批評為｢民選獨裁」。這也是為什麼朝野難以和解，兩岸難以和平的關鍵，就連向來與民進黨友好的美國智庫學者葛來儀等人，在選前發表文章，點名呼籲賴清德若當選後應凍結台獨黨綱，以緩和已瀕臨兵凶戰危的兩岸關係。

距離520還有一週時間，賴準總統的就職演說相信已經完稿，且與美國方面應該有相當的默契，但如果要走向朝野與兩岸和解，除了對憲法尊重的｢口惠」外，未來如何對落實與遵守憲法精神的｢實至」，恐怕才是能否真的走向朝野與兩岸｢大和解」的關鍵。

（作者為退休大學教師）

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