隨著「520」臨近，賴清德屆時對兩岸議題如何咬文嚼字日益受到關注。輿論普遍認為習近平在「習馬二會」的場合大談特談「中華民族」體現了一種打破兩岸當前僵局的創新思路，也是給即將上任的賴政府台階下。有藍營學者直指中華民族論就是「520」的通關密語。有意思的是，有「祖母綠」之稱的呂秀蓮最近也呼應了這一觀點，只不過她是對著大陸喊話：將「一個中國」改為「一個中華」，將「兩岸統一」改為「兩岸統合」。然而，對北京而言，「一個中華」固然有可取之處，但要完全取「一個中國」而代之，還是不現實的。

其實，「一個中華」不是新名詞，而是近年來呂秀蓮關於兩岸關係的標誌性論述。4月下旬出版的《亞洲週刊》登載了對呂秀蓮的最新專訪，她再次呼籲對岸考慮將「一個中國」改為「一個中華」。理由是台灣多數人不能接受「一個中國」，卻可以接受「一個中華」。「不論在血緣上、文化上，（一個中華）都是事實。如果提一個中華，台灣許多人的恐懼感會消除很多。兩岸的情緒也可以平緩很多。」

的確，相較在人為製造的二元政治對立下「中國人」認同的式微，中華民族認同仍然是台灣的主流民意。畢竟絕大多數台灣人是根在中國大陸的移民後代，兩岸人民血脈相連，文化相親。學術界有觀點認為所謂「南島語族」其實也起源於大陸，在現實中台灣的原住民深受中華文化薰陶，早已融入中華民族。

即使孜孜不倦於「去中國化」的綠營人士，通常也不會輕易否認自己的華人身分。眾所周知，蔡英文20多年前在陸委會主委任內還曾公開承認她是「念中國書長大，受的是中國式教育。」故而，相比充滿政治角力的「一個中國」，淡化政治分歧的「一個中華」在台灣的接受度更高。如果賴清德在「520」演講中能夠順勢而為，北京至少可以視其為相向而行的信號，從而緩和「非我族類」的敵對情緒，為兩岸關係和平發展打開新的空間。

不過，「中華民族」也好，「一個中華」也罷，既不是虛無縹緲的想像的共同體，也不是僅僅局限於歷史文化的情感家園，最終還是要落腳於現實的政治實體，那就是「一個中國」。儘管習近平的「410」講話以「中華民族」四個字貫穿始終，但「九二共識」、一個中國、和平統一等大陸對台既定方針並沒有發生根本性的變化。大陸資深涉台學者劉國深在最近發表的一篇文章中就指出：中華民族作為具有政治屬性的「國族」，與「中國」基本上是一體兩面的關係。明白了這個邏輯，習近平在講話中交替使用「中華民族」與「中國人」，並強調「兩岸同屬一個國家、一個民族」就不難理解了。

綜上所述，相較「一中一台」或者「抗中保台」，呂秀蓮的「一個中華」當然值得肯定。但內嵌於「一個中華」論述中的「遠親近鄰」「中華邦聯」等成分與習近平「兩岸同屬一個國家」「兩岸都是中國人、一家人」的論述仍有相當距離，甚至前者存在「一個民族，兩個國家」的「台獨」嫌疑。這也是大陸對「一個中華」敬而遠之的原因所在。更關鍵的問題在於，呂秀蓮建議大陸以「一個中華」取代「一個中國」，那麼賴清德能夠拋棄台灣民族主義，擁抱「一個中華」嗎？答案即將揭曉。

（作者為大陸大學教授）

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