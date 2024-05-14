賴清德即將在下周依憲法宣示就任中華民國第16任總統，未來4年必將帶領台灣面對5個不同層次且極其重要的關係：強權、兩岸、台美、朝野，以及軍文關係。這5層關係就好像衣服左右襟對齊的5顆鈕扣，相互牽引連動，如果俗稱「風紀扣」的最上面第1顆鈕扣沒有扣好，下面就會亂了套。

強權關係：數十年來，牽引台灣命運發展的最大外部因素就是中美關係。從上世紀冷戰對抗到美中關係正常化，再演變到現在的強權爭霸，我們受美國對中政策的牽引更多更久。目前所見美國拜登政府與北京在全方位對抗中，謀取至少階段性和緩的意圖，將否因11月美國大選政黨輪替而改變，深度倚美的民進黨政府，要早做預案。

兩岸關係：兩岸官方交流停滯8年，雙方敵對狀態前所未有；台海沒有開戰的事實，也不能硬拗和平穩定現狀仍然沒變。被世界看見的台灣，安危興衰仍與大陸直接相連。不同於國際外交，兩岸關係看不見天花板和樓地板，就算不容易上天堂，但絕不能掉進地獄。沒有交流對話，則難以探知北京的思維與決策模式，就容易誤判失算。

台美關係：「我們與美國是歷年來關係最好的時候」，相信賴清德未來也會和歷任總統說同樣的話。除了可以宣傳的交流，只做不說的雙邊互動更是加速緊密。然而理念相近並不保證利害相同，美國政商菁英圈或有不棄台灣的共識，一般民眾對台卻未必有逢危必救的意志。無論是強勢建議或是溫馨提點，美國畢竟是霸權，台美關係的鈕扣要扣好，毫不浪漫也絕非易事。

朝野關係：自今年2月，民進黨團在國會的絕對優勢一去不返，地方縣市又多為藍營執政，賴政府所面臨的施政處境已經截然不同。以立法院民進黨團這3個月的表現，過去8年的執政霸氣與輾壓在野的慣性，確實與府院雙少數、三黨不過半的政治現實距離甚遠。賴清德領導的黨政團隊如果不能做本質上的扭轉，政壇的摩擦力不但會擋住中央政府的效能，也會拖住台灣向前行的動力。

軍文關係：從黨外運動到中央執政，民進黨與國軍的關係仍是值得研究的課題。已有4任16年的統帥三軍經驗，民進黨籍的總統與國安團隊，即使賞罰並舉，恩威兼用，軍文互信關係還留在駕駛訓練班。如今對岸軍事脅迫進逼，台海呈現動盪，黃埔建軍百年紀念將至之際，賴政府尤其要牢記「將相合，則軍心穩，軍心穩，則國可戰。」

未來4年台灣面臨的有2025年的「習近平深化國防與軍隊改革」10周年，有2027年的「中共21大」、「習近平總書記第3任屆滿」、「人民解放軍建軍百年」的所謂「戴維森窗口」。夾在美中兩強激烈競爭之中，擺在眼前的航道不寬，水文常變，暗礁難測，挑戰之大，誠難與8年前相比。

依照憲法我們台灣這艘船即將要換新的舵手，民眾期待的是可以確保國家生存與發展的總統與執政團隊，而不是沉迷於內部帶頭搞對立，戀棧於繼續打擊在野黨，專精「本土作戰」的政府。我們更期待重新排列組合的下一個國安團隊，能夠規畫出同時應對國際與中國大陸的國家安全戰略。

用手摸著扣鈕扣，不如照著鏡子扣來得精準。距離賴清德的總統就職典禮，僅剩下5天，該是民進黨「照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病」，準備扣鈕扣的時候了。

第一顆鈕扣如果扣好了，就比較可能為未來4年的極端挑戰，引領出一個穩定的開局，而「520就職演說」所宣示的政策視角，應該就是那第一顆鈕扣。我們當然高度關心，全世界也都拭目以待。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）