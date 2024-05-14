總統交接小組14日公布國安團隊名單，一如外界傳聞，總統府副祕書長黃重諺、陳水扁執政時的總統府副祕書長馬永成，及因太陽花運動崛起的前民進黨副祕書長林飛帆，都將進入國安會掌控未來的國家安全，也顯示賴清德上任後，對於國安的政治考量將大於軍事戰略上的評估。

目前國安會祕書長顧立雄的專長在法律，3位副祕書長分別具有軍事和外交專長，協助掌控軍事和外交情勢。未來將由外交部長吳釗燮接任祕書長，卻由學運出身的林飛帆取代軍事戰略專家陳文政。

國安會諮詢委員由5名增至6名，除新增法律專長的姜皇池外，黃重諺、馬永成都是政治背景。賴的國安團隊，政治著眼大於軍事考量，從國防部長由顧立雄接任也可見一斑。

今年大年初五，大陸快艇在金門禁限制水域遭海巡追緝翻覆釀2死，兩岸海警和海巡船此後多次在附近水域對峙，國防部長邱國正坦言自己因為擔心「睡得不好」，就曾引來國安單位的關切。

國安單位認為，邱的說法可能造成國人緊張，甚至釀成搶購物資等危機，緊急出面滅火，也讓外界一度質疑雙方說法不同。邱事後強調軍人「沒有政治層面考量」，但國安單位要穩定民心，須有政治考量。

賴清德上任後面對的國安問題會更複雜，延攬具政治判斷力的人進入國安會可以理解，但賴的國安團隊從吳釗燮、林飛帆，到黃重諺和馬永成，全都是「反中戰將」的同溫層，難以聽到不同的聲音。

賴清德520即將上任，面對兩岸和國安議題，未來應更廣泛地聽取各界建言，以避免因為個人的政治立場導致誤判。