俄烏戰爭打得如火如荼，以巴衝突越演越烈，美國智庫裡的那些學者專家，又把焦點放在台海這根導火線上面，開始大做文章。近日，美國智庫昆西研究所發表名為《美日韓應追求地區穩定和避免軍事升級》報告，內容指出，美日菲聯合加緊圍堵中國的行為，很可能會讓台灣誤判局勢而謀求獨立。而只要民進黨政府膽敢走出那一步，那麼中國必然會動武，到時候美國很可能會干預，屆時可能有9個國家參戰，這就會演變成一場世界大戰。

這究竟是危言聳聽？還是苦口婆心？台灣人民又該如何因應？這份報告闡述，賴清德將於520發表就職演說，如果措辭不慎，可能帶來前所未有的危險，因為相比前任蔡英文，賴清德不僅自詡「務實的台獨工作者」，更是人稱「台獨金孫」，其團隊成員絕大多數是獨派人士，賴清德上台後，很可能會採取比蔡英文更激進的台獨措施；而中國當然不會坐視不管、放任不理，必將強硬回應。

美國的干預已被中國定義為外部勢力介入，但美國一貫老大哥姿態也不是省油的燈，更擅於拉幫結派，定會拖下一堆團夥共蹚台海渾水，這幾年支持美國的亞太盟友不斷在中國周邊製造熱點問題，抑制中國發展，而台灣牌是美國對付中國最好使的一張牌，所以蔡政府時期美國對台的支持乃是前所未有的。

4月份，美日菲三國首腦峰會，美國確定了加大在亞太對中國的打壓力度，整個4月，美國頻繁在南海搞事，舉行大規模聯合軍演，更是把中程彈道導彈系統部署在呂宋，皆是劍指中國。是故，一旦台海有事，在美國隊長帶領下，首先跳出來的會是日本和韓國，這兩個國家跟美國是鐵杆盟友，軍事互連密切，美國一動，他們肯定立馬頂上。再來就是澳洲和印度，這兩個國家雖然離台海比較遠，但與中國也有不少利害糾葛，澳洲幾乎是聽美國的，尤其是和中國屢有邊境衝突的印度，更不會放過機會，恐將趁機挑起事端打擊中國印度洋運輸航線和能源進口通道。

還有菲律賓和越南，這兩個國家跟中國在南海都有領土爭端，一直相持不下，台海一開戰，南海那邊可能也會跟著亂起來。到時候這兩個國家肯定也會有自己的小算盤，設想坐收漁翁之利。最後算上俄羅斯和朝鮮，這兩個國家雖然跟台海關係不大，但也會受到一定影響，普丁不止一次表態支持中國收復台灣，俄羅斯很可能對日本施加壓力，而朝鮮這個國家一直不太穩定，趁亂搞事絕對是其強項，或許就直接對韓國動手了。

這樣就有9個國家捲入戰爭，中國作為全球第一工業國、第二經濟體、第三軍事國，既有底氣也有實力，一旦因為台海引發中美直接衝突，必然波及全世界。只是最可悲、最被動的還是台灣，「人為刀俎我為魚肉」，別人都打到家門口了，到底是主打還是陪打？甚至只有挨打的份！所幸還能寄希望於賴清德，聽聞其520就職演說將以「共識台灣，民主前行」為主題，應該不會有太出格的言論，畢竟賴清德也絕不樂見在其任內台海發生毀滅性戰爭，維護和平穩定才是兩岸最大公約數。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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