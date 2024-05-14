準總統賴清德最新的府方與國安團隊人事出爐，各界關注的兩岸與國安方向，也有了更清楚的輪廓。大致而言，賴政府國防外交大幅延續蔡總統的路線，「聯美抗中」的基本路線未變，兩岸方面則推上相對溫和的鴿派，希望緩和緊張氣氛，既要讓美國放心，也要讓北京降低戒心，穩定接棒的意義鮮明。新國安團隊仍有蔡總統的影子，但賴也將繼續背負蔡執政遺留的包袱，憂喜參半。

過去賴清德的從政經歷中，對外事務接觸有限，在外交國安的布局上缺乏班底，因此，其相關人事安排，蔡總統的身影揮之不去，不是大風吹，就是複製貼上。

首先是國安會秘書長由吳釗燮回任。此人在蔡政府8年間歷任國安會秘書長、總統府秘書長、外交部長，儘管我們的邦交國不斷減少，外交戰屢受重創，但吳的地位卻絲毫不受動搖。日前甚至在立法院大嗆立委，底氣十足。預料新政府的國安大政方針應不會有太大的改變。

至於國安會3位副祕書長，兩人留任，一路協助蔡總統撰寫國防藍皮書的重要軍事戰略幕僚陳文政下台，意外換上林飛帆。林飛帆由蔡總統提拔擔任民進黨副秘書長，2022年蔡英文因民進黨敗選辭黨主席，賴清德接任黨主席後並未將林留任，此次林卻成為黑馬，顯見蔡英文對新國安團隊的影響力。

此外，新任的6位諮詢委員中，也有一半與蔡總統關係密切。其中，傅棟成、黃曙光兩位是留任；而新任諮委黃重諺是現任總統府副秘書長，也當過蔡總統辦公室主任，被視為蔡總統核心幕僚。2023年賴副總統出訪巴拉圭，黃重諺隨行還被戲稱為是蔡總統派出的「監軍」，但亦有媒體報導黃的出線正是因為此行獲得賴清德賞識。

新任諮委中負責掌理科技事務的李育杰，曾被時代力量立委質疑他在中研院資通安全專題中心擔任執行長時，獲得巨額計畫卻成效不彰，且其所學專長與資安無關，是外行領導內行。而數位部預算也被質疑受現任國安諮委李漢銘主導，前後任國家資安相關用人限於小圈圈，皆出自台科大系統，疑遭特定人士把持，可能繼續影響國家資安防範的發展，並扭曲資源的合理分配。

蔡總統的國安團隊，加上副總統蕭美琴，對美國幾乎百依百順，要五毛給一塊，美方當然較為放心，但卻不是沒有包袱。首先，蔡總統力推潛艦國造的主要推手黃曙光此次留任諮委，但潛艦弊案傳聞不斷，且潛艦國造洩密案已進入司法程序，一時還看不到句點。

其次，太陽花學運世代僅存的重要學運領袖林飛帆，政治選對邊至今一路扶搖直上，當黨秘書長已被諷為「林9萬」，如今民進黨繼續執政，讓林的價位更是水漲船高，已經來到「林20萬」，這對於許多年輕人來說，不僅相對剝奪感嚴重，屬於白色力量的年輕人更會覺得忿忿不平。

最後，馬永成重返政壇擔任國安會諮委，表面上看不出與蔡總統有 直接相關，但在蔡英文可能在卸任前特赦陳水扁之際，作為扁昔日的重要幕僚，馬的出線和未來角色也頗值得觀察。

賴政府新上台，為讓美方放心，只能繼續讓蔡總統的影響力延續，卻也同時必須承接過去8年蔡英文的執政包袱，難以切割。未來無論是福是禍，帳都將算在賴總統頭上！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）