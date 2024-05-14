準總統賴清德在今年1月的勝選之夜曾說，面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治；會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派用人唯才；未來施政，各黨派有共識的議題優先處理、沒共識的持續溝通、亟待解決的也會建立政策溝通平台，跨越政黨鴻溝，尋求社會最大共識。

然後再過不到1周就要上任的賴清德，在這4個月裡，除了提了一份充斥綠營各派系角力與權力平衡的內閣名單，成功組建民主進步黨大聯盟外，勝選感言裡不斷提到的溝通，並不見於任何與在野黨的互動裡。

即將卸任的行政院長陳建仁曾在立法院詢答時表示，NCC的新委員提名，會和新政府、賴清德做溝通。換言之，賴清德對NCC委員的提名名單有實質影響力和決定權。然而日前NCC委員提名名單不只拖到最後一刻才公布，過程絲毫沒有和在野黨溝通，其所提人選更是讓各界譁然，竟提名現任副主委翁柏宗為主委，無疑是在為這幾年NCC的所作所為背書，包括關中天、鏡電視設立弊案、三立入股中嘉案、反詐不利等重大爭議。

此外，針對近期朝野密集協商的總統國情報告，從民進黨團和總召柯建銘目前堅持的形式，不能一問一答、統問統答，只能由總統發表完報告後進行綜合答覆來看，賴顯然也沒有任何意願和立委、在野黨來溝通討論，尋求最大共識。甚者，對比過往候任總統陳水扁、馬英九和蔡英文在當選後、就職前皆有拜會在野黨領袖，賴完全浪費上任前，政治衝突與對立最低，最能營造朝野和諧的候任期。

就目前來說，即使政黨對立仍然嚴重，但在野黨多數重要領袖已逐步表態將參與賴清德、蕭美琴520就職典禮，為新政治的到來添進朝野和諧的元素。然而作為民意「雙少數」執政的賴清德與民進黨，卻仍然採取堅壁清野的態勢，絲毫未對在野黨釋出善意，甚至還出現外交部長吳釗燮公然在備詢時嗆藍委「趕快告我藐視國會」，而且還提告在野黨立委。這樣的舉動，勢必會增加行政與立法的緊張關係，無助於朝野和諧。

從選舉結果來看，得票少數、國會少數的賴清德，絕不若完全執政的蔡英文，可以輾壓在野黨、無視監督制衡。因此擺在賴眼前的，其實就是陳水扁的困境。然而即使是陳水扁，當年都不忘在就任前與在野黨領袖會晤，且任命國民黨籍的首任閣揆來推進朝野合作。以目前賴的作法來看，卻是以陳水扁的條件，用著蔡英文的路數。只顧著4成的基本盤，忘卻2350萬國民的最大利益。

人民無法期待一位上任前就不重視朝野溝通的總統，上任後會更加「謙卑、謙卑、再謙卑」；更無法期待一位只重視黨內派系平衡，而不顧族群和諧的當權者，願意解決造成台灣倒退衰弱的最大真凶──社會對立。賴清德的橄欖枝在哪，其實就決定賴政府的未來在哪。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）