輝煌燦爛的故宮博物院曾經是台灣之光，世界各國旅人訪台時必去朝聖，但歷經政治及疫情干擾，故宮已顯遲暮。蕭宗煌院長既已確定留任，就不能再以「看守」的心態，因循苟且於各種陋規舊習，必須拿出魄力回歸正道，否則國之重寶危矣！

危機肇始於綠色執政偏執的心態。前院長吳密察既不珍視中華文物，又任意破壞故宮的用人原則及制度，將原本編制中的書畫、文獻兩處合而為一，挪出空間設立「綜合規劃處」，作為關係戶進入故宮的跳板。人事制度的紊亂，直接間接造成2021年〈清乾隆青花花卉盤〉等3件國寶的毀損。

他更唯利是圖，不惜讓翡翠白菜南北奔波，顏真卿《祭侄文稿》遠渡重洋，更多方尋求國寶出展日本地方博物院的機會，輕忽國寶的安全，還表態支持故宮降級改隸文化部，無視故宮地位足以比肩羅浮宮。這些作為其實已從實質及心理兩層面重創故宮。蕭院長必須撥亂反正，否則衰頹之象將逐步浮現。

一、組織重整─恢復圖書文獻處：故宮典藏文物共698857件/冊，其中善本書籍、檔案文獻就有612058件，比例高達87%。如此龐大的典藏數量，如今卻屈居於書畫處的科級單位，不但沒人沒錢，更失去獨立單位的發言權，無法爭取合理的安排與配備以發揮典藏品的效益。即使策展，都無法凸顯其孤本的珍貴性，反而變成書畫的陪襯，讓觀眾入寶山而空手回。

二、思維重整─恢復善良管理人的自我認知：故宮文物是數千年中華文明的展現，以實體佐證歷史的輝煌。因此，當年故宮老員工才會捨生忘死保護這數十萬件文物安然抵台，他們一念至純絕無私心，也形成故宮人優良的傳統。

但自從前院長大量引進研究人員取代專業員工，文物變成研究發表論文的工具，策展成為博物院的主軸。策展人只考慮展覽效果，不考慮書畫的脆弱，內容豐富的書畫失去了應有的喘息時間，顯而易見的加速老化，顏色剝落，受損嚴重。

三、人事重整─調整待遇培養專業員工：故宮維修人本是師徒制，但制度的缺失讓有技術沒有學歷的徒弟永遠只能當工友，總量管制下名額又愈來愈少，導致老化嚴重的書畫求醫無門。半路出家的研究生自視高又沒有基本功，負責任的老員工急得跳腳，新人卻認為東西會壞很正常！這樣的心態如何維護古物？恐成千古罪人。

四、空間重整─調整庫房與展間比例：南院固定策展後，展品供應已接近極限，北院實無須擴建展間，反而該關注庫房不足的問題。為了擴大展間，文獻古籍櫃數縮減，超大畫作防水布遮身，器物處更無法改箱為櫃，一個國際級博物院如此捉襟見肘，實讓台灣蒙羞。

故宮博物院金玉其外，不容敗絮其中。

（作者為中華語文教育促進協會秘書長）