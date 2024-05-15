馬英九再次率領台灣青年參訪大陸，第一次來到了廣東。這裡有他們參訪行程的重要一站——黃埔軍校舊址紀念館。不久前，洪秀柱也在惠州黃埔軍校東征陣亡烈士紀念碑前感慨，中國人只要合作，再艱難的困難與挑戰都能克服。

今年是黃埔軍校建校100週年。台灣黃埔軍校同學會、香港黃埔軍校後代親友聯誼會等團體，紛紛推出紀念活動，踐行「天下黃埔是一家」理念。台灣黃埔軍校同學後代聯誼會會長丘智賢正在大陸，帶領會友開展跨越百年的交流。

2023年4月4日，在重慶市北碚區的張自忠烈士陵園，馬英九一行緬懷抗日先烈。（新華社）

作為一名成長在台灣的「70後」，丘智賢自2010年成立台灣黃埔軍校同學後代聯誼會以來，便一直擔任會長一職，持續為兩岸黃埔後代搭建溝通平台。近日，他在接受南都、N視頻記者專訪時說，自己有責任幫助台灣年輕人瞭解歷史，繼承發揚黃埔精神，鑄牢中華民族共同體意識，為兩岸關係發展注入新活力，同心共創民族復興。

「傳承黃埔先輩的民族精神」

中華民族在漫長歷史中，共同建設了包括寶島台灣在內的祖國疆域，共同書寫了中國歷史，共同創造了中華文化，共同培育了民族精神。

1924年6月16日，我國第一所培養革命軍隊幹部的學校——「中國國民黨陸軍軍官學校」成立，因校址在廣州黃埔，人們習慣稱為「黃埔軍校」。黃埔軍校在大陸共辦23期，後在台灣續辦。

黃埔精神，是黃埔軍校給後人留下的寶貴精神財富，其核心是為統一中國、振興中華而矢志不渝、頑強奮鬥的愛國主義。

丘智賢的父親便是黃埔軍校的一名畢業生。他的父親祖籍江西于都，從黃埔軍校畢業後，歷經戰火，最後在台灣安家。父親退休後，時常與黃埔校友聚會，丘智賢常跟隨左右。

在長輩的鼓勵下，2010年，丘智賢主導並成立台灣黃埔軍校同學後代聯誼會，幫助聯絡分散於世界各地的黃埔同學及其後代親屬，為大家搭建起交流平台，以便大家能夠更好地聯繫情感、傳播黃埔軍校歷史、傳承黃埔精神。

自擔任會長以來，丘智賢幾乎每天都能接到黃埔後代聯絡親人的求助，這讓他深刻意識到，歷史造就了兩岸同胞很多尚未了結的心願，「我們盡力協助他們完成心願」。

今年是黃埔軍校建校百年，「愛國、革命」的黃埔精神傳承至今、激勵後人。4月3日，馬英九一行在廣州參觀黃埔軍校舊址紀念館。他曾在主持黃埔軍校建校90週年活動時就強調，抗日戰爭能打勝仗，是因為有黃埔精神，黃埔精神要一直發揮下去。

丘智賢稱讚道，曾經身為中國國民黨主席的馬英九百年後回看黃埔，更表達出不忘歷史的深意。

日前，洪秀柱也來到惠州黃埔軍校東征陣亡烈士紀念碑前，她感慨道，從北伐戰爭到抗日戰爭的勝利，證明了中國人只要合作，再艱難的困難與挑戰都能克服，可謂「兄弟同心，其利斷金」。

大約十多年前，丘智賢第一次有機會來到廣州參觀，親自感受到先輩創業的艱苦。「聽聞黃埔一期後人回憶父輩經歷，當年開學後正值七八月份，正是廣州最熱的時候。雖條件艱苦，但大家依舊堅持訓練和學習，參觀舊址更能讓我感受到，當時黃埔先輩為了救國，在簡陋環境下不畏艱險的民族精神。」

丘智賢向南都記者介紹說，在成立台灣黃埔軍校同學後代聯誼會後，他曾多次組織、參與參觀交流活動。去年6月，他還協助組織了兩百多名陸軍軍官學校專修班校友和親屬來到廣州，參觀黃埔軍校舊址，重溫黃埔精神，期待啟迪和鼓舞兩岸同胞攜手共圓中華民族偉大復興的中國夢。

2021年10月，台灣黃埔軍校同學後代聯誼會參訪重慶黃山抗戰舊址群。（《南方都市報》）

「兩岸沒有不可突破的隔閡」

丘智賢對歷史的愛好，來源於早年求學的經歷。

他向南都記者分享道，大約二三十年前，台灣教科書還保留了黃花崗烈士林覺民所寫的《與妻訣別書》，字裡行間對妻子的情和對祖國的愛，給台灣年輕人留下了深刻的印象。他還記得，台灣不少流行音樂也以此為題材，非常打動人心。

但在民進黨執政時期，台當局多次進行「去中國化」課綱改革。丘智賢自覺有責任，要以年輕人容易接受的方式，讓他們對歷史有所瞭解與認識，減少或避免兩岸歷史文化的斷層。

丘智賢在研究中發現，黃埔軍校的歷史，就是一個個鮮活的青年故事，是捨生忘死、團結奉獻的寫照。黃埔精神是海峽兩岸黃埔人抹不去的生命痕跡，是任何勢力都無法改變的。通過呈現百年前黃埔學生的生活風貌，減少年輕人間歷史的隔閡，讓台灣青年更能設身處地感受不同時代青年的生活風貌，引其反思。

於是，這些年來，丘智賢拍紀錄片、做文創，就是為了能把抗戰體現的那份愛國精神在島內延續下去。

這一項工作，他已堅持了十餘年。

丘智賢和團隊一起設立了「自忠學堂」粉絲專頁，在多個社交媒體平台發佈歷史資料、微紀錄片和短視頻，以紀念張自忠與所有抗戰軍民堅苦卓絕的精神。丘智賢對南都記者分享道，一年下來，平台可累計近百萬播放量。這也讓他意識到，儘管台當局推行「去中國化」教育政策多年，有關抗戰歷史的內容一再減少，但這並不意味著台灣民眾不想瞭解祖國歷史。

2023年馬英九第一次訪問大陸期間，就曾來到位於重慶市北碚區的張自忠烈士陵園，緬懷抗日先烈。離開陵園前，馬英九對張自忠之孫張慶成說，張將軍忍辱負重，以死明志，壯烈殉國，令人非常感動。

「一些遺忘歷史的台灣青年像是無根的浮萍，無法把握過去，更無法反思歷史與啟示未來。」丘智賢向南都記者說道，「馬英九先生此行正是深刻認識到，台當局『去中國化』可能導致歷史文化斷層，於是帶領台灣青年來到現場，體驗與感受歷史帶來的震撼。」

開展這項工作的過程中，丘智賢也收到了不少來自台灣網友的正面反饋——有人在「自忠學堂」粉絲專頁評論區留言道：「歷史不應被遺忘。」更有網友在觀看視頻後主動和他聯繫，表示自己的先輩曾經參加過抗戰，希望提供相關線索。

這也給予了他極大的信心繼續創作，逐步積累作品的影響力，以實際行動為鑄牢中華民族共同體意識貢獻力量，「只要堅持朝著凝聚兩岸共識的方向發展，就沒有不可突破的隔閡和分歧」。

「共創祖國統一、民族復興光明前景」

近年來，大陸方面的惠台措施為廣大台灣青年到大陸學習、生活、就業、創業創造便利條件，越來越多的台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，丘智賢也是其中一員。

早年在台灣工作時，他接觸到數字內容領域。本著大陸在數字內容領域發展機會更多的想法，2003年，他第一次來到上海。起初，他一年多次往返台灣和大陸，後來，他所參與的項目在大陸啟動，於是在幾年前，他便定居上海、長期發展，感受到了大陸方面團結台灣同胞、爭取台灣民心的善意誠意。

兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。

丘智賢越發深刻地體會到，同胞並不希望兩岸關係越來越緊張，儘管身邊不少朋友回到台灣發展，但他們一直都在大陸尋找新的發展機會。「民進黨當局試圖切斷兩岸聯繫、阻斷兩岸交流，但台灣民眾卻對暢通兩岸溝通渠道，有著深深的渴望和需求。」

他向南都記者舉例道，不久前，一位在南京的朋友告訴他，父親是黃埔七期的同學，在台灣去世了。清明節時，這位朋友想要赴台祭拜父親，卻受制於民進黨當局「必須在父親去世半年內申請前往台灣」的政策無法成行。丘智賢直呼，「沒有道理。」

和很多台灣同胞一樣，丘智賢也非常關注此次馬英九一行參訪大陸。「馬英九先生以行動告訴大家，兩岸應該進行正常的交流。民進黨當局抹黑馬英九先生，鼓吹『陰謀論』的伎倆，自然會在兩岸青年的互動與情感交流中不攻自破。」

此次參訪期間，馬英九稱兩岸學生交流起來「渾然天成、欲罷不能」，自然又熱絡。丘智賢對此深有體會。

「人與人之間的交流是正常且互相尊重的，自然會產生感情。」丘智賢向南都記者感歎道，「哪怕兩岸青年只是短暫相處，卻依舊會在分別時戀戀不捨，期待下一次見面。」

海峽阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。「當我們以寬容開放的態度，去看待兩岸間的差異，相互包容與換位思考，大家的距離就會越來越近。」丘智賢說道。

他期待著，在馬英九等各界人士的推動下，兩岸同胞增進情誼、擴大合作，同心共創祖國統一、民族復興的光明前景。

（何嘉慧／南都記者、余昕紅／南都實習生）

（本文來源：《南方都市報》、N視頻「心手相連向復興」系列訪談）