賴清德任命林飛帆出任國安會副秘書長。國民黨立委林倩綺質疑，國安會事關國家安全，選用一個未服過正式兵役者，看不懂賴清德用人的標準為何？林倩綺指出，林飛帆到底何德何能？呼籲賴清德任用官員要「選賢與能」，不要淪為黑箱政治、派系分贓。

國民黨立委許宇甄日前曾表示，國安會是總統決定國家安全有關之大政方針諮詢機關，包含行政院長、副院長、內政部長、外交部長、國防部長、參謀總長、財政部長、經濟部長、陸委會主委等人都會參加。質疑賴清德選用林飛帆是在還當年學運衝撞之恩。

先前媒體報導顧立雄將出任國防部長時，也引起眾人批判，並舉出甚多理由，質疑此項任命的正當性。但是言者諄諄，聽者藐藐。賴清德根本不為所動，甚至懶得回應。

質疑賴清德用人者都犯了一項共同的錯誤，就是以自己的思維理念與邏輯來評量賴清德的行為。殊不知民進黨與賴清德自有一套行為準則，就是一旦擁有權力，就肆無忌憚、為所欲為。完全符合當前「只要我喜歡，有什麼不可以」的地氣。

根據最高法院民事庭4月30日的一項裁定，我們可以說賴清德之所以選用顧立雄，尤其林飛帆，因為他們是民進黨的狗腿。賴清德也可以套用吳釗燮的名言：林北用人還需要你的同意嗎？

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