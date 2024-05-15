韓國外交部長趙兌烈13日訪問北京，兩個主要目的，第一在改善因尹錫悅外交「傾美」而惡化的中韓關係，第二在確認5月下旬於韓國首爾召開的第九次「中日韓峰會」。趙兌烈此行是韓國外長6年半的首次訪中行程。

軍事靠美 經濟親中

趙兌烈去年底獲外交部長提名時曾說，「中韓關係與韓美同盟一樣重要」，但尹錫悅在「價值觀外交」下親美、友日，在「台灣問題」及南海爭端中，不時與美、日同調，加上兩韓關係惡化，中韓關係難以言好。今年為中日韓峰會啟動25周年，韓國力促在5月底前重啟會談，使之成為中日韓關係的轉折點。

趙兌烈在和王毅會談時，強調中韓應管控好分歧，保持合作的勢頭，韓國強化美韓關係的同時，不會忽略中韓關係。王毅同意中韓應推動雙邊關係健康穩定發展，但要慎重處理涉台問題，並「排除干擾」，所謂「干擾」，意指拜登政府構築的「小院高牆」，重組高科技供應鏈，脫勾中國。

王毅曾說，中韓不是對手而是合作夥伴，韓國亦期待在嚴峻且複雜的地緣政治下，與中國尋求合作的契機，但與日本類似，韓國對中國的認知情感趨於負面。美國智庫與民調機構「皮尤研究中心」2020年的調查，8成韓國受訪者對中國不具好感，而成均館大學中國研究所與韓國國際交流基金會同年對韓國20及30歲青年世代的民調顯示，對周遭國家的好感度中，中國敬陪末座，與韓國對中國的經濟依賴形成強烈反差。

韓國社會對中認知惡化，局限了中韓關係迴旋的空間，兩國在朝核問題、俄朝軍事合作及台灣問題等關鍵議題的紛歧，一時難以化解，注定雙邊關係不易改善。但「中日韓峰會」的重啟，代表東北亞三國對話關係的恢復，這是尹錫悅政府對中外交的短期目標。

趙兌烈希望在加強美韓關係的同時，擺出重視對中外交的姿態，以求安全與經濟利益兼得，此與日本對中外交的方向一致。「中日韓峰會」重開對日、韓與中維繫全面對話關係極為關鍵，因而得到日本首相岸田文雄的支持。然而，日本與美國的戰略合作關係，較韓國有過之而無不及，5月20日賴清德即將就職，北京注視日本出席520就職典禮的代表層級，並作為「中日韓峰會」是否舉行的重要考慮因素。

岸田文雄為促成「中日韓峰會」，早在4月18日訪美前即拍板，代表團將低調出席賴清德就職典禮。日本團人數將創新紀錄，超過30位以上，但成員以「日華議員懇談會」及「日台交流協會」為主，自民黨副總裁麻生太郎等黨務高層不會參加。

520慶賀團 低調出席

賴清德對日政策，試圖聯結台日的安全紐帶，他在「日華議員懇談會」總會發表視訊演說，強調「台灣和日本是生死與共的命運共同體。台灣有事就是日本有事，日本有事就是台灣有事」，日本關切台海和平穩定，但無意介入兩岸衝突；「周邊無事」是日本國家利益所在，若認為日本會幫助台灣打仗，是對安倍前首相「台灣有事」說的曲解。

日本自衛隊前統合幕僚長岩﨑茂將參加賴清德就職典禮，符合賴清德政府對台日安保合作升級的期望。出身航空自衛隊的岩﨑茂，退休後致力防衛研究，曾參與台日「二軌對話」，是台灣的老朋友，他深知戰爭的高昂代價，珍視得之不易的和平。民進黨政府若認為岩﨑茂來台出席總統就職，代表日本在軍事上支持台灣「抗中」，將是嚴重的戰略誤判，不但不務實，更無助於對日關係的深化。

自2023年以來，中美恢復全面對話，建構雙方的衝突管理機制，日韓也跟上腳步希望和中國大陸恢復對話，積極為「中日韓峰會」創造空間。5月下旬第八屆中日韓工商峰會將在首爾舉行，日韓對中重啟「經濟外交」，藉經貿夯實「戰略合作夥伴關係」。賴清德新政府若執意與大陸對抗，與中日韓對話的走向背道而馳，將在「東亞經濟一體化」進程中落單。