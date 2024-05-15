520將屆，蔡英文總統也將結束她8年的執政，準備劃上句號。台灣民意基金會最近針對蔡英文執政8年做出總體評價的民調，關於蔡英文的總統聲望還有50.1%，贏得半數人民的認可，算是不錯的成績了。這十幾年來的幾任總統都難逃「第二任魔咒」，蔡英文「平安下莊」，還有半數的民意支持實屬不易，也算是功德圓滿。

但是民意基金會根據蔡英文八大施政作為，民眾對其滿意及不滿意的民調結果，整理出3個巨大「燙手山芋」分別為「司法改革」、「經濟成長」、「兩岸關係」。這3個「燙手山芋」中的「兩岸關係」，這個問題不難解決，對岸已經釋出善意，賴清德是否延續蔡英文路線，甚至更激進的台獨路線，其實只存乎賴清德一心。對岸放低對話的門檻，只要承認兩岸同屬中華民族，就有復談交流的可能。賴清德的機會其實比蔡英文好的太多。

所以與其說是蔡英文「未竟之功」的「燙手山芋」，不如說是出於不負責任、怠惰、執念與私慾所造成賴清德必須概括承受的「爛攤子」，而這3個爛攤子分別為「能源政策」、「貧富差距」以及「司法改革」。

最近一些國際媒體紛紛警告台灣錯誤的能源政策，會造成電力不足與供電不穩，嚴重影響台灣經濟發展。事實上，台灣民眾早已飽受停電、跳電、斷電之苦，而台電也嚴重虧損依賴國庫的補貼。蔡英文堅持的2025非核家園早已被證明不可行，李遠哲就曝光指出蔡英文曾跟他說「2024年後不是我的事」，十足得過且過的敷衍態度。蔡英文臨下台前準備調漲電價，目前雖然在立法院遭到在野黨杯葛，恐怕也難敵台電數千億的虧空，非漲不可。錯誤的能源政策造成經濟停滯、通貨膨脹、生活不便等等問題將會一一浮現出來，成為賴清德最大的夢靨。

根據主計總處最新統計顯示，我國2021年底平均每戶資產淨值為1638萬元，中位數為894萬元，實際上約有71％家庭低於平均數。由於資金浮濫大量流入股市與房市，加速資產分配所造成的財富效應。主計處也公布全體受僱員工平均總薪資每人每月8萬5796元，但是由於產業發展不均衡，從業人數少薪資高的科技業與傳統產業薪資差距甚遠，使得民眾實際感受大相徑庭。

受僱人員報酬所占比重在民國70及80年代平均約49.3%，90年代為45.5%，101至111年間為44.6%。持續下滑的趨勢，意味民眾對於整體經濟果實的分配居於劣勢，「看得到，吃不到」。所以民眾對蔡政府的經濟表現評價不高，實際上具現在貧富差距擴大最為明顯。普遍的低薪與快速惡化的貧富差距已經讓民進黨的年輕選票大量流失，鑄成現在賴清德「雙重少數」的執政困境。賴清德的困境蔡英文難辭其咎。

最後，在司法改革方面，蔡總統法律人出身，對司法改革自有其獨到見解，但是在議題設定與司法人事任命上專斷獨行，引起很大的爭議。而司法人員清廉與中立問題備受社會質疑。最近司法人力不足問題更是造成許多悲劇。原本可以讓蔡英文引以為傲的司法改革，卻是民眾評價最低的施政項目，豈不諷刺。重建民眾對司法的信心，對缺乏相關淵源的賴清德來說將會無從下手，也是不可承受之重。

先不說外部環境與局勢的嚴峻險惡，這3個「爛攤子」恐怕就像3座大山先壓的賴清德喘不過氣來。

（作者為退休大學教師）