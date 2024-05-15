新的總統和內閣即將在5月20日上任；在此時刻，不少媒體把前一任內閣所遺留下來、還沒有解決的問題列出來，並期許新閣能夠努力面對這些與台灣民眾密切相關的問題，找到解決方案。遺留下來有哪些問題需要解決？很多，有大有小，不同的媒體有不同的重點。歸納起來，把重要的挑出來，或許可以得到三個層面。

第一個層面是兩岸。目前的情況看起來，兩岸都講和平，講交流，但在實際上，兩岸缺乏私下的對話管道，基本上靠媒體來對話，最後往往演變為「放話」，而不是對話。美國前總統卡特曾經就美中經貿對峙，向川普總統做出一個建議；成立一個非官方的小組，由雙方各派相同數量、熟悉對方民情的學者專家組成，定期舉行非公開集會，討論那段期間雙方的歧異，而後提出可能的解決方案，提報給雙方的政府做為參考。

川普當時沒有採納卡特前總統的建議；而是繼續進行貿易戰，一直到最後簽訂協議為止。不知道新政府內心是否希望和平與交流，如果真的如目前聽到的言語，希望和平與交流，而不是希望繼續對峙或升高對峙，那不妨考慮成立這樣一個管道。最壞的狀況，就是這個管道提出的建議都被否決；但有這個管道應該比沒有來得好。

能源是第二個層面。停電、漲價、汙染均非人民所樂見；再生能源占比離目標很遠、核能快要除役、燃煤發電繼續使用，均非人民之福。企業也是受害者：我們廠商的出口，勢必面臨海外市場對於碳排的盤查與課稅。碳排包含範疇一「生產的直接排放」，還有範疇二「購買能源如電力等的間接排放」。前者生產事業可以控制，後者則取決於台電。核能除役、再生能源比例受限，發電的碳排就降不下來，到時候被國外課稅，立刻影響我們的出口競爭力。

最近核一廠已經得到廠內核廢料暫存設施的興建執照；如果其他核電廠也可以得到這樣的許可，政府又願意落實「以核養綠、延長核能年限」的公民投票結果，就可以解套了。如果以後多數人民希望長期非核，這樣的長期目標仍然可以維持，但會因此而有合理的短期過渡方案。而且核能技術不斷地在進步，包含核能發電的小型化、燃料種類和冷卻方法的演變等，未來還有討論空間。

第三個層面是薪資和分配，包含薪資趕不上通貨膨脹、所得分配不均度、財富分配不均度和房屋政策。最近一些數字的發布，顯示分配問題日趨嚴峻。去年第4季與7年前的第3季相比，房價所得比從9.35上升到9.97；如果把數字更新到今年的第1季，相信會更為驚人。在社會住宅方面，政府原先預計蓋20萬戶，到去年年底止規畫的數目為12萬戶，完工的當然更少。

另外，薪資的增加趕不上通貨膨脹。去年全年體受雇員工經常性月薪資4萬5千元，年增率低於通貨膨脹，創下連續3年薪資負成長；實質總薪資則年減1.04％，創近7年首度負成長，也是近11年最大負成長。今年第1季，總薪資情況稍有改善，但經常性月薪仍然呈現負成長。

分配的數字也出現類似的狀況。主計處最新家庭所得分配統計顯示，依照家中人數做標準化，簡單的所得除以人數後的每人平均所得，最高五分之一組相對於最低五等分組的倍數，從2016年的3.89倍上升到前年的3.93倍，較精緻地以所得除以戶內人數的根號，則由2016年的3.83倍上升到前年的3.95倍。最低五分之一家庭的儲蓄為負，表示所得比消費低。最近公布的家庭財產淨值數字，與30年前相比，則呈現更驚人的五等分家庭之間的差距。

要解決這些問題，有的需要跨越意識形態的障礙，有的需要分析問題的真正成因，才能找到方法，有的則需要提高執行效率。這三件事都不容易，需要勇氣、智慧和能力。但是「心」最重要：如果有心，就有解決的希望。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）