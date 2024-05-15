蔡英文總統即將卸任，她8年的施政滿意度差強人意，但多半是靠宣傳得來的，重大課題多是表面功夫，調子唱得很高，實際上做到有限，因此政績有相當程度是偽善的，虛有其表，禁不起嚴格檢驗，也將禁不起時間考驗。

根據TVBS民調中心「蔡英文總統施政8年滿意度調查」民調結果，蔡總統執政8年施政滿意度42%，46%不滿意；8年任期期間，滿意度曾低至15%，也曾高達61%。高低差距這麼巨大的關鍵原因不在於民眾對其施政績效評價起伏幅度變化太大，而是另有政治性因素起了重大作用，比如習近平提出「兩制台灣方案」以及香港的「反送中」運動讓蔡英文民調從谷底彈上高峰。

蔡英文擅長認知作戰，宣傳功夫一流，姿態及話語總是令人感佩。8年前就職時，蔡總統叮嚀民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」；這類文青式謊言不勝枚舉。8年來，蔡英文利用憲法增修條文賦予的無上權限以及有權無責的特權，躲在幕後操弄政治，將全面執政表現為極度的權力的傲慢。她口口聲聲捍衛民主，所作所為卻是打造了綠色威權黨國體制，迫使我國民主憲政陷入危殆局面。

蔡英文的民主言論直可光照寰宇，破壞民主的實際作為卻斑斑可考。他讓立法院淪為行政院立法局，司法院憲法法院成為民進黨應聲蟲，監察院淪為民進黨的派出所，獨立機關通傳會、中選會附從性格展露無遺。在立法上也是無法無天，從《促轉條例》、《不當黨產條例》以迄「國安五法」和《反滲透法》，率皆悖逆法理與實質民主之名。反對黨席次太少，公民團體脊梁太軟，都無牽制能力，蔡政府碾壓民主所向披靡，但口頭上以民主護法自居。

蔡總統維護兩岸和平的承諾也是虛有其表，口稱尊重九二年達成協議的歷史，但絕口不認可簽署一中原則的九二共識，致使兩岸官方交流的政治基礎不復存在。蔡總統在兩岸關係的核心思維是兩國論，致力於脫中、謀獨，但不願意承擔分裂主權與國土的罪責，所以發明了「中華民國台灣」的國號，儼然既不違憲又有主權獨立之實，進而將基本國策由「中華民國台灣」置換成「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，藉以否定憲法和兩岸條例的「同屬一中」關係，甚至進一步建構中國與台灣分屬兩個主權獨立國家的假象，分明是舉著憲法反憲法的偽善嘴臉，還說什麼「依憲法與兩岸條例及其他相關法律」處理兩岸關係，其實全是騙局。

蔡英文在實際政務上也充滿偽善本色，尤以能源政策為然。蔡英文標榜進步價值，綠能是其心目中的上上品，核能是罪惡，燃煤汙染嚴重要不得，而且不符減碳的美好追求。實際執行結果，綠能趕不上去核進度，燃煤大放毒氣，天然氣冒著被斷氣風險，減碳迄無寸展，淪為世界上的放牛班。

世界能源風向變了，連過去反核最力的童子賢也改弦易轍，直言若不倚賴核電協助減少排碳，地球2050年無法達到淨零碳排；他具體主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。他的覺悟對照出蔡政府的能源政策愚昧、固執而貽害無窮。偽善執政之極致莫過於此，賴清德應以此為鑑。

（作者為資深媒體人）