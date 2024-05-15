今年非常特別！全世界有近50個國家辦理全國性或地方性的選舉，將選出至少20位的國家領導人，包括我國的賴清德總統、俄羅斯的普丁總統、及美國的11月大選。新加坡今年沒有辦理選舉，可是李顯龍總理於5月15日將政權交接給黃循財總理。新加坡政權交接有以下幾項特點。

首先，新加坡從第一任李光耀總理開始，都是主動交接政權，創下全世界的特例。就內閣制理論而言，領導人政權交替大都是由於執政黨選舉失利，或總理因故去職（例如生病、不再參選、不信任案）。可是，新加坡的人民行動黨一直是選舉的常勝軍；從李光耀總理開始（任期1959-1990）到吳作棟總理（任期1990-2004），再到李顯龍總理（任期2004-2024），都是主動提出辭職而將政權交接。政治人物大都戀棧權力，美國今年大選的2位參選人，甚至是高齡的老者；新加坡領導人主動交接，創下當代政治的典範。

其次，新加坡的卓越經濟表現不僅傲視亞洲各國，更是領先全球主要國家。根據國際貨幣基金會（IMF）的資料，新加坡的國民平均產值（GDP per capita）超過9萬美元，位居全球第五，僅次於盧森堡、愛爾蘭、挪威、及瑞士。在1970年代及1980年代，新加坡與台灣、韓國及香港號稱亞洲四小龍，但是現在的新加坡早已超越其他三小龍，成為全世界的富裕國家，創下全世界經濟成長最快速的紀錄。

第三，新加坡是舉世聞名的政治清廉國家。國際透明組織（Transparency International）每年都調查各國的清廉印象指數（Corruption Perception Index），新加坡連續多年不僅是亞洲最高，亦是全球前五名。相較於亞洲多數國家政治人物的貪腐，新加坡的清廉政治令人稱羨！

最後，新加坡平衡又靈活的對外關係獨步全球。人口不到600萬的新加坡，雖然是以華人為主要族群（佔75%）的國家，卻處於兩大穆斯林國家（印尼及馬來西亞）之間，具有高度的族群敏感性。然而，新加坡提倡尊重馬來族群的多元族群理念，例如新加坡有4種官方語言，卻獨尊馬來文是新加坡的國語（national language），國歌也是馬來文；因此，自李光耀總理開始，新加坡與印尼及馬來西亞始終維持友好信任的關係。

此外，在冷戰時期，美國及前蘇聯互相對峙與對抗，他們所領導的兩大集團內的國家亦是如此。可是，新加坡為了生存及發展，同時與這兩大強權維持友好的關係，使得新加坡得以超越政治籓籬，全力發展經濟。海峽兩岸在冷戰對抗期間，李光耀總理同時獲得北京及台北的信任，成為全世界唯一可以訪問海峽兩岸的國家領導人。如今美國在全球掀起「抗中」政策，似有意回到冷戰時期的對抗；但是，新加坡既堅持其特定的外交理念，又與主要國家及東南亞周邊國家維持穩定友好的關係。

黃循財進入政壇超過20年，歷任新加坡5個不同的內閣部長，資歷相當豐富；他雖繼承前三代領導人的成果，但亦將面對國內外的各項變局及挑戰，包括貧富差距的擴大、威權的社會控制、明年的國會選舉、美中對抗的抉擇等，這些都將考驗新上任的黃循財總理。

（作者為文藻外語大學東南亞學系教授）