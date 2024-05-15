媒體報導，蔡總統將在5月20日賴清德新政府上任前特赦陳水扁，引發各界高度議論。然而，不論是「除刑特赦」或「除罪特赦」，根據TVBS民調，針對是否贊成特赦陳水扁，有48%的民眾反對，贊成比例為22%；另根據台灣民意基金會的民調顯示，蔡英文執政8年來的總體施政評價，人民最不滿意的項目為「司法改革」，不滿意度高達54.6%。換言之，特赦陳水扁與否是應考量整體社會觀感，並尊重台灣多數民意。

我國憲法本文第40條規定：「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權」，其中特赦是針對特定的案件，故總統在行使此權力時，更要謹慎考量而不能任意為之。一般而言，總統行使特赦權主要目的，應是能降低各界爭議並具有撫平社會紛擾的作用，如此特赦才有意義和價值。否則特赦不只造成國內社會的對立，也不利法治主義的實施。

近日，國民黨立院黨團書記長洪孟楷接受媒體訪問時表示，司法問題應司法解決，蔡英文卻用政治解決；他也提到，特赦雖是總統的職權，但陳水扁並沒有認罪，為什麼卸任前最後一周才要特赦，蔡英文是不是要面對民眾說明決策原因？從國會最大在野黨提出的質疑，說明了此次特赦的時機與理由仍欠缺正當性，宜公開舉行記者會說清楚。

現任韓國總統尹錫悅為檢察官出身，2022年他就任總統的第一年，曾特赦犯下貪汙罪並被判刑17年、遭罰180億韓元的前總統李明博；當年尹錫悅發布特赦時，國會最大在野黨共同民主黨並未予以支持，痛批尹錫悅是在釋放「積弊勢力」並質疑尹錫悅的司法主義。

今年4月韓國舉行國會大選，反對黨共同民主黨獲得大勝，贏得國會3百席的過半數席位，尹錫悅所屬的執政聯盟大敗，只獲得108個席位。韓國學者與政治專家分析，執政黨敗選的一個主因，就在於政府弊案太多與司法改革不力。

總統發布特赦令是動見觀瞻的國家大事，不能草率為之。前總統陳水扁涉及貪汙等十個弊案，有些雖已定讞，有些仍處於停審狀態，但都不妨礙其以「保外就醫」名義取得的自由之身，更顯示現階段實無特赦的急迫性。

總而言之，目前關於赦扁案的討論，大多指向無助於朝野政黨和諧，且目前也缺乏社會共識，甚而會對司法公信力造成影響。蔡總統在思考特赦與否之際，仍得從讓台灣得以維持公平、正義、平等的民主法治國家的上位思考，來做最後決策。

（作者為台灣首府大學前校長、中選會前委員）