第16任總統副總統交接小組日昨公布新任人事案，最受矚目的是太陽花學運領袖林飛帆將擔任國安會副祕書長，相當於簡任第14職等的部會次長等級，月薪20萬元，因此，網友對於林飛帆的暱稱，已由之前的「林9萬」改為「林20萬」。年僅35歲的林飛帆直接躍升為「林北」等級，真是羨煞無數年輕人。

林飛帆的人生一路開掛，2018年底學成歸國、2019年加入民進黨，並擔任月薪9萬元的副祕書長，成為「林9萬」。後因包庇性騷案被迫退選立委，卻也因此成為民進黨智庫「新境界文教基金會」董事，月薪11萬，這是「林11萬」的由來。再過4天，他將打破紀錄，成為史上最年輕的國安會副祕書長，平均月薪超過20萬元，且有配車及司機，晉身「林20萬」。

服替代役的林飛帆沒有受過真正的軍事訓練，也缺乏行政歷練，還曾經在2013年的南鐵東移事件中直言「後悔市長投了賴清德一票」。如今卻能高升成為賴政府的國安高層，而他未來的長官「魔法部吵架王、國安會新戰神」吳釗燮，則稱讚林飛帆有到過國外的智庫進修和開會，因此「適才適所」。到國外開過會，就可以在國安會主掌外交事務，賴政府用人的標準還真寬鬆啊！

賴清德任命一個以斷交為榮的祕書長，加上一個完全沒有經驗的副祕書長來領導國安會，再看看國安諮委的陣容，也以政治性格強、立場偏獨的幕僚型人物為主，這樣的國安會能夠為總統提供全方位的國安情資、發揮統籌主理國家安全的功能嗎？這是把國安當兒戲還是當馬戲呢？實在是讓人捏把冷汗。