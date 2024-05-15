北京國台辦今早（5/15）宣布，台灣政論節目名嘴黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等人實施「懲『獨』法律措施」。「懲」的不只這5人，也包括他們的家屬。而這也意味著，幾乎瀕臨將他們列入「法定台獨份子」類似屬性與歸類的一份台灣媒體名嘴的特殊名單。

上午消息一出，兩岸三地的媒體圈都在熱烘烘討論著這起事件。究竟背後意義如何？今後的影響性如何？我想提供我的一些觀察角度。

首先，這裡有一個全新的「歸類定義」：所謂「蓄意破壞兩岸關係」與「對中國大陸負面造謠」的特定對象，不僅是台灣政治人物。就北京的角度，出現了一個正式「歸咎、譴責、懲罰」的新定義！過去從未曾有。劉寶傑等這些對象，無論算不算已經被視為是「反台獨、反外國勢力介入」的北京兩大「紅線/底線」的範圍內。但基於「蓄意的、媒體角色的、影響力大的」背景要件與長期觀察，他們已經等同列入「黑名單」無誤！

而且就懲處對象竟然還擴大包含他們的「家屬」在內，這個層級已經幾乎與「台獨份子」等列。

不只再也不可能去大陸，未來他們連「過境港澳」，可能都有疑慮。

其次，就這5人的共約屬性來看，除了「政論名嘴」，確實都是相對「高流量」的名嘴對象：其實在藍綠媒政論節目中，慣常、蓄意對中國大陸「說三道四」的名嘴甚多，情況更誇張、更嚴重的超過十多位。但北京沒有把影響力相對較差的「小貓咪們」放在此波名單中，意味著這5人的指標性更高。

再來，這裡延伸出兩個特殊背景，耐人尋味：第一，這顯示北京有特殊且足夠的管道，能具實掌握台灣政論節目與名嘴的「收視率/影響力/知名度/觀眾緣」的排名。因為這次出手砍的，都是台灣名嘴的「頭部頂流」。

第二，這5人的共同性，在於節目中經常引用包括海外法輪功媒體在內對中國大陸的抹黑報導與信息。也因此，這次究竟由中國大陸的哪個系統「發動懲治」？國安系統、兩岸情報系統、國台辦系統，還很難說。

北京方面在520之前，正式出手「砍台灣名嘴」，時機點上也不能小覷。對於台灣基層民間、媒體輿論可能的「負面反應」，當然也都有所評估掌握，並不是一個意氣、輕率的決策。北京究竟希望達到什麼樣的「宣示/目的」？我認為有三個方面：

一、體現中國大陸今後對待所有兩岸關係與交流，確實是「軟的更軟、硬的更硬」！並不是不能批評，但不能「造謠」（北京認定的）！台灣媒體或名嘴，尤其不能「蓄意引用海外法輪功媒體」的各種抹黑、謠傳的內幕報導。

二、定義台灣媒體內的這些人、這類名嘴是「獨派份子」有特殊用意。這包括針對中國大陸「翻牆收看、海外收視」的大陸觀眾，根本性的不讓這些高流量的台灣名嘴，持續性的吸引或合理化對中國大陸說三道四的本質與立場。不只是台灣觀眾，更重要的是告訴「大陸觀眾」：這些名嘴是「台獨同路人」！

三、對包括「東森」在內的台灣媒體高層施壓，敲山震虎。如同中國大陸處理「劣跡藝人」不允許取得公共資源，列入台灣「懲獨清單」的名嘴，意義上也會有所延伸。比如台灣媒體經營者必須「評估考慮」，是否還要繼續邀約他們上節目？或者繼續任由他們「自由的抹黑大陸」或影響兩岸關係。

對於早已成為「綠媒名嘴」的李正皓、王義川、于北辰3人來說，其實負面影響並不大。劉寶傑基於「關鍵時刻」是政論節目收視頭牌，主要的壓力點在於：東森的老闆，必須被迫正視如何處理「東森電視台」在兩岸媒體的定位，也包括東森老闆個人與家族在中國大陸的事業投資影響！

劉寶傑與關鍵時刻一旦成為北京定義的「獨派節目」，基本上已經沒有「緩衝溝通」的空間了。

除非東森確定要徹底轉型成「綠媒」，否則今後劉寶傑幾乎只有往「三立、民視」主持的可能。

對於黃世聰的影響，應該是最大的！台灣企業界若涉及兩岸投資、經營的，此後將完全不可能、也不允許邀請黃世聰做顧問、或任何牽連。黃世聰是資深財經記者出身，人緣很好，主要也是配合劉寶傑的節目製作單位的「劇本」去陳述所致。劉寶傑的節目中，爭議性最大的，當屬引用太多法輪功媒體的各種內幕報導，以及「動輒直指習大大」！彷彿對著藍媒群眾與大陸觀眾洗腦：所有阿貓阿狗的破事，什麼都是習大大的錯！大陸要負責！中國完蛋了！

某方面失去了媒體評論、政治評論的準確性，而被北京決策層視為重大「惡意、扭曲」，這應該是最大的關鍵所在！

（作者為資深媒體人）

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