去年兩岸關係緊張，台海兵凶戰危，「戰爭與和平」成為2024大選重要議題，但多數民意不希望打仗。隨著中美高層對話機制恢復，美國多次明確宣示不支持台獨，要求和平的主流民意終於讓民進黨於2024大選後成為雙少數政府。選後大陸國家主席習近平與政協主席王滬寧先後對台釋放軟訊號，準總統賴清德也表態，希望民共兩黨良性對話，兩岸關係出現鬆緩跡象。無論對大陸或台灣，都是難得的機遇，應好好把握。

賴清德選擇和平而非戰爭

民進黨主戰派鼓吹備戰，但多數民意不支持戰爭，由選後當晚賴清德發表的演說，及民進黨近期釋出的訊號看來，賴清德政府就任後，將在兩岸關係上求穩。他的就職演說不但不會出格，還會在兩岸民間交流問題上有所作為。如果這些訊息正確，代表賴清德選擇和平，而非戰爭，多數民意應該會支持。

台海戰爭一觸即發絕非危言聳聽，外有美國右翼勢力企圖引爆兩岸衝突，削弱中國崛起的力道，內有兩岸民粹勢力製造對抗衝突，兩岸長期以來的政治分歧愈結愈緊。蔡英文全面對抗大陸，為求自保，只好依賴美國救亡圖存，對內濫用立法院多數席次強行通過《反滲透法》，讓兩岸交流背負原罪。大陸解讀為「漸進式台獨」，並採取強硬作為，展現反獨促統的決心與實力，兩岸關係落入惡性循環。

習近平與拜登兩位領導人都不想打仗，兩人也有一定的互信，讓拜登政府在台灣問題上較為謹慎，在美國管理下，大陸對賴清德實現法理台獨的擔心降低，願意對台灣社會展現較溫和的態度。但美中關係並不穩定，拜登連任之路荊棘滿布，經常被迫向保守派妥協，如果川普當選，中美關係勢必重新盤整，變數非常大。無論台灣或大陸，都必須有「兩岸關係兩岸自己處理」的覺悟與決心，不能交給美國辦，不想打仗的多數民意更要清楚這一點，大聲說出自己的心聲。

作為一個自許「務實台獨工作者」的賴清德，面對《中華民國憲法》與國旗宣誓就職，理應從中華民國總統的高度處理對外關係，包括兩岸關係，不去實現法理台獨。總統是最後決策者，即使國安團隊獨派色彩濃厚，也未必表示他準備實現台獨，只能說「獨」是他的本性，「不獨」是他的理性。

記取陳水扁的教訓，他2000年第一任就職演說，出於理性對大陸提出「四不一沒有」的承諾，但很快就自食其言終止《國統綱領》、主張「一邊一國」、推動正名運動，賴清德會不會是另一個陳水扁，要看未來的發展，包括和國民黨的關係、與大陸的互動及美中關係的變遷。

朝野合作處理好兩岸關係

大陸並不信任民進黨，對賴清德更沒有信心，習近平與王滬寧對台釋放軟調，只能說大陸領導人以大局為重，絕不表示會放緩反獨與促統的壓力，未來只會更堅定貫徹一個中國政策，解放軍「戰備警巡」會更靠近台灣，對台灣極限施壓，考驗賴清德會不會複製陳水扁經驗，讓大陸進一步取得武統的合法性與合理性。

台海兵凶戰危基本態勢並未改變，避戰、和平與交流是兩岸關係最高價值，賴清德希望緩和兩岸關係、有意開放兩岸交流，代表他有心謀和。兩岸只要開放交流，愈多大陸人在台灣，台灣就愈安全。賴清德促交流、謀和平的用心，兩岸都應該珍惜，並促其實現。

台灣人民選擇賴清德當總統，讓立法院制衡總統，人民的抉擇藍綠白都要尊重。台灣政黨政治與民選總統制已臻成熟，朝野政黨若能合作處理好兩岸關係，藉著民間交流漸進相互融合，或能成就「中華文化特色的自由民主制」，進而成為「中國式現代化民族復興」的一塊重要拼圖。

兩岸要和平，台獨不可行，藍綠白在國家認同層次問題上，其實差距不大，現在是兩岸和平最後機會，賴清德要有魄力爭取在野黨合作，在野黨也要有智慧不再為反對而反對，而能攜手合作，整合出台澎金馬大共識，再與大陸尋求兩岸新共識，讓兩岸在穩定和平的關係下，減少對抗、增加合作、走向融一。