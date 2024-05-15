距離中華民國第16任總統、副總統就職典禮「520」僅剩5天，日本防衛省統合幕僚監部於14日稱，發現中共3艘作戰艦船/118、547、960等13日由西太平洋經宮古海峽進入東海。由於，該編隊是中共海軍第45批護航編隊曾於2日訪問馬來西亞4天後，從南海經巴士海峽進入西太平洋，引發台日高度關注。

我國防部於14日晚上公布，自下午17時起陸續偵獲中共蘇愷-30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

首先，依據據路透社報導，我海軍與美軍4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演。中國外交部發言人汪文斌14日表示，中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫明確的，大陸也正告民進黨當局，「以武謀獨」「以武拒統」都是死路，注定失敗。

稍早大陸外交部發言人林劍9日回應，前針對我準總統賴清德日稱，「期待520後台灣與日本能加強合作，台灣有事就是日本有事，日本有事也是台灣有事」。對此，挾洋謀獨沒有出路。10日美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」提出新法案，授權提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣38.9億元）基金，援助台灣的邦交與非邦交國，協助我國抗衡大陸的經濟脅迫。另大陸國台辦發言人陳斌華13日民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣參與第77屆世界衛生大會的政治基礎不復存在。民進黨當局的真實用心是「以衛謀獨」，挑戰國際社會堅持一個中國原則的基本格局。

其次，筆者依據我國防部公告共軍東部戰區海空兵力近5個月資料，曾於5月4日投書「慶祝賴蕭『520』？ 共軍高調戰巡」一文內，其中總計共軍曾1至3月每月各3次、4月2日1140時（共機架次30、共艦艘數9、跨越海峽中線與台灣西南及北部空域等20架次）、14日1150時（18、6、11）、20日0815時（21、7、17）、27日早上0930時（22、4、12）進行4次「聯合戰備警巡」。5月份第一次，2日16時（26、5、17），14日17時計有共機45架次、共艦6 艘次，兩次在傍晚在台灣周邊海空域活動，其中：0718-1945時主、輔戰機計5架次，在浙江溫州以東空、近我釣魚台以北空域；其中1架逾越台灣海峽中線北段。

0751-2125時主、輔戰機及無人機計34架次，在浙江溫州以東至福建大埕灣東南之台灣海峽中線以西一帶空域活動；其中19架次跨越台灣海峽中線，另在台北淡水河以北（距離台灣基隆西北約41浬）、以及澎湖以西至西南空域推斷進行火力突襲演練。

1509-1956時主、輔戰機（推斷有殲擊機、空警-500、運-8反潛機）及無人機計6架次，在台灣西南一帶空域至台灣防空識別區西南邊緣活動。最近距離台灣鵝鑾鼻西南約64浬）等，以上共機逾越海峽中線，分別進入北部及西南空域等總計26架次。前述，共機對我台海與周邊空域的襲擾數量與跨越海峽中線、西南、北部等空域等，與以往常態性「戰巡」的數量相較，增加接近以往的2倍，有明顯升溫。

從5月2日五月份第一次「聯合戰巡」後，發現6至8日有1架共軍艦載反潛直升機1架，每天平均1530至1730時在台灣台東以東空域推斷進行反潛與偵察等任務。該直升機，依據日方訊息，有共艦2艘/舷號549、611，5日由東海經日本鹿兒島以南與種子島之間水域、大隅海峽進入西太平洋。9日由台灣東部海域經台灣與日本與那國嶼間水域向北航行，續過釣魚台以西返回東海。

筆者查詢共艦/549、611等為共軍東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊054A型護衛艦常州號/549、駐上海吳淞上海水警區第14護衛艦支隊056A型護衛艦六安號/611，僅054A型護衛艦/549有設直升機庫、配有直-9艦載反潛直升機1架，共艦056A型護衛艦無配備艦載直升機。

最後，共軍對台自2022年8月初到現在模式，首先「台海消失」、「台、外島隔絕」，再者「圍島抵近」、「先分進、再合擊」、後者「演習區域近台灣東部海空域」。演習區域均離不開兩年前發布的六個禁航區，不停地反覆、輪派各單位海空兵力、持續演練。

5月14日依據我民間軍事粉專「Taiwan ADIZ」14日上午批露，我海軍「張騫」艦於11日在澎湖海域再度遇上中國籍「麗水」艦/157。前者，為共軍東部戰區駐浙江舟山第6驅逐艦支隊052D型驅逐艦麗水號/157（依往例推斷短期可能進駐廈門港），視我國防部公布11日共機在上述海空活動與時程，不排除與共軍空中兵力有關聯。共軍海空兵力活動區域，從我金門以南、經澎湖以西至西南、甚至空中兵力有抵近我屏東以西空域等，有延續2022年8月初共軍圍台軍演「海空聯訓」演訓禁航區六；10日共軍空中兵力在就近興化灣之台灣海峽中線中段突襲模式，依據以往共軍遠程火箭旅曾有現蹤於此域內陸活動與協同海空聯合演訓者，我方須緊密注意此域中共陸軍與火箭軍等動態。

520氣象預報（圖／網路截圖）

再者，因共軍5月份第一、第二次「聯合戰備警巡」2日、14日，對照共軍4月份「聯合戰備警巡」日期2、14、20、27日、4月20日早上8時15分起進行第三次「戰巡」等觀之，推斷下一次共軍東部戰區「聯合戰備警巡」在明著演給我方看的情況下，真有可能會在我總統副總統就職典禮早上對我進行威懾演練，除非當天台灣西、北部空域天候不佳亦或台美不再有任何言行刺激與觸動大陸紅線。如共軍於5月20日繼續進行「聯合戰備警巡」，筆者推測大陸已經對近期台美不斷釋出所謂的善意言行已經不予理會，依照其既定政策與因應強勢持續文攻武嚇。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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