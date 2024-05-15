逐漸消失在新聞版面的「0214金門撞船事件」，其實並沒有不了了之，雖兩岸都並未再高調處理此一事件，且和平鴿聲還不絕於耳，但大陸當局對此事件已展開行動，「金門模式」逐漸露出全貌。

金門海域已被「沒收」，整個流程所產生的制度性模式接近完備，樣貌就在5月8日由福建海事局統籌的「安海2024」漁業安全救援演練。

根據大陸半官方宣傳部門「玉淵譚天」對此演習的說明，參與單位除了海警，還包含海監，漁政，救助等多部門合作，「12艘參演船隻克服了惡劣海況，以商漁船碰撞事故為模擬演練場景，協作展開救援演練，進行了長時間多項科目演練」。

海警負責打擊海上犯罪，漁政負責護漁，海事負責搜救，海監負責開發，各部門合作構成海洋管轄權。保護兩岸漁民，民間船舶，打擊兩岸間的非法活動，執行搜救，並監督各種海洋開發作業，這就是所謂的「金門模式」。

一整套的制度模式，未來將擴及到澎湖，甚至台灣東部。此前曾說過，台灣周邊海域都將被大陸內海化，對岸永遠在等待合適時機正式實施，而「0214金門撞船事件」與管碧玲，無疑是意外的推手。

此外，拜登政府鞏固第一島鏈的設想是，東海，台海，南海連成一面，以達到地緣上的圍中目標，這些「猴急」的作為，迫使北京不得不將「三海」問題一併考慮，並推出盡可能「面面俱到」的制度性對策。

美軍將中導飛彈放在北呂宋島，加上菲律賓的不斷挑釁，中方不可能毫無反應。但北京的行事風格是謀定而後動，先找最能操之在己的層面下手，然後產生標準模式，再複製到更棘手的地區。

白話說，「金門模式」恐怕就是北京因應「三海」問題的標準模式，因為此一模式是將海警，漁政，海事等「非軍事單位」推到第一線應變，能一定程度避免軍事部門的直接衝突，適合在中國家門口實施。換言之，「金門模式」應就是中國海權思維裡的「護欄」。

看結果，大陸沒收金門海域基本沒有阻礙，但模式若套用在澎湖，挑戰性就比較大，如何在和平訴求下，既能達到沒收之效，又能避免過激的衝突，考驗「金門模式」在其他海域的可操作性。

「三海」問題的應對策略，不一定要按照台海，南海，東海的順序一一處理，北京也可以處理完金門馬祖後，順著時局決定下一個目標。而看樣子，呂宋島旁邊的黃岩島可能就是下一個。

5月13日，中方於黃岩島進行常態化訓練，首度釋出黃岩島空拍畫面，顯示大陸漁船在該海域作業，可謂對美菲近來的挑釁，做出了針對性回應。

黃岩島是中菲南海爭端裡最敏感的「G點」，一個戰略地位十分重要的島嶼，一旦被掌握控制權的中方打造為軍事基地，美軍將更難在此實施各種威懾。而為求與東南亞國家打好關係，北京遲遲沒有在黃岩島填海造島，但小馬可仕的親美遠中政策，卻為北京軍事化黃岩島鋪了紅毯。

由於黃岩島的高度敏感性，一旦開啟填海造島作業，勢必引發區域緊張，因此，分階段武裝黃岩島是比較可行的策略。

如果開啟造島作業是最後一個階段，那麼中間階段就應是透過大陸各相關部門的協作，實施各種海上維權，當前，「金門模式」就很適合作為「預先舖陳」。而5月13日的黃岩島常態化訓練，暗示著規模更大的類似演訓不久就會出現。

菲律賓現在炒作離仁愛礁不遠的先賓礁，稱北京要在該處填海造島，那只是仁愛礁事件的延伸議題，吵架用的。北京真要反制，當然不會選擇重要性不高的先賓礁，而會直接處理黃岩島。

海權思想的基本概念，就是「佔點」（島、礁），「控線」（海上交通線），「制面」(海域控制權)，一旦黃岩島軍事化，那麼中方就能將控制下的西沙群島，黃岩島與南邊的永暑礁形成一個面，高度控制南海海域。

與兩岸關係類似，原本中菲關係好的時候，黃岩島問題可以擱置，形成「島礁各表」的默契，但關係差了以後，沒有各表的善意與空間，那就是在等待攤牌時機了。

台灣本來控制著台灣海峽與巴士海峽兩個重要水道，甚至在南海也有據點，確實可以思考走向「海權」的各種安排，但蔡英文執政八年，基本把台灣搞成美國禁臠，因此無論是巴士海峽或南海，都是美軍在實質控制。蔡英文，賴清德連太平島都不敢去，就別提什麼海權思維了。

台灣海峽，美國控制不了，北京順勢沒收，而未來若黃岩島也實施「金門模式」，那麼替台灣漁民維權的，就是大陸海警等單位，屏東漁民早就不敢前往的漁場，將會出現更有力的靠山。

「金門模式」不但不違背當前北京的和平戰略，還能避免軍事上的直接衝突，所以該模式很有複製意義，「三海」皆實施「金門模式」，意在使美國藉代理人戰爭削弱中國的夢想幻滅。

日菲在此情勢下，其實也已著手擴大海警組織應變，這意味著未來東海，南海，甚至台海可能都會有零星的小規模衝突。真正在第一線「打仗」的，都是各方的海警。

換言之，「0214金門撞船事件」可說啟發了北京，民進黨「功不可沒」，而第一個蒙受損失的，就是台灣。（作者為專欄作家）

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