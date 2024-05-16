近幾年，美國一直在「聯合國大會第2758號決議」上做文章，試圖將台灣主權從中國主權剝離，永遠分裂兩岸的狼子野心，昭然若揭。5月10日大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤針對美方此種行徑，開門見山回應，就「聯合國大會第2758號決議」闡明中共的立場。

楊濤說道：「1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，……也奠定了台灣是中國不可分割領土的法理根基。1949年中華人民共和國中央人民政府成立後，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，……其中包括對台灣的主權。」因此，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」

連中共為了說明事實都不得不提到1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》（應為《波茨坦宣言》），這是國民黨的歷史功業，國民黨卻甘心受美國人的影響，主張兩岸之間是主權之爭，主權之爭是兩國之間的領土爭執，就是要搞台獨或華獨，自外於中國才會這樣主張，國民黨是毀棄自己的歷史功業，有什麼立場再稱「中國國民黨」？沒有了中國的血統，國民黨是什麼東西？

既然連中共都要依賴《開羅宣言》和《波茨坦宣言》主張自己的正當性，國民黨為何不敢站出來，根據事實，大膽地向中共與全世界指出，兩岸同屬一個中國的連結與明證就在國民黨統治中國大陸的1945至1949年間，歷史已經發生而客觀存在，誰都無法抹去塗改。同時，國民黨應該要求中共認帳，雖然在國際上中華人民共和國政府普遍「取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府」，但只是中國內部的「政權更替」的外延效果，屬內政問題的派生物，不能以國際法反向論斷兩岸問題而定高低。何況，在國際上與內政上都是不完全更替或取代。中國內部同時有兩個地位對等的政府或政權明矣。再者，政府或政權不等於國家，中國因此不等於也不屬於中華人民共和國政府。

楊濤還表示，「1971年聯合國2758號決議，從政治上、法律上和程序上『乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題』，明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而不是一個國家」。他還質疑：「如果台灣地位未定，如果中國的代表權不包括台灣，為什麼要驅逐『蔣介石的代表』？」

中共自己寫的「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」和「如果中國的代表權不包括台灣，為什麼要驅逐『蔣介石的代表』」，就是直接承認兩岸之爭是「（主權）代表權」之爭，不是主權之爭，又一句「中華人民共和國政府是唯一合法代表」已經透露出，中華人民共和國政府不等於中國且只是中國部分集合的事實。

台灣方面各政黨包括國民黨始終把兩岸之爭定位成主權之爭，這是受美國人的陰險誤導，沒弄對兩岸問題的本質，抓錯問題的焦點，由此派生出的所有論述與作為都不可能對症有效，最終只會被事實向量力回擊，受到傷害。其中受到最重者當然是國民黨，因為主權之爭完全否定了自己的歷史傳承與榮耀。

最後必須明確指出的是，「聯合國大會第2758號決議」是1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上所有會員國表決通過的，不是只有一票的美國可以否決的，台灣方面若是幻想倚恃美國人可以重新搬出「台灣地位未定論」，就是痴人說夢，入水撈月，終必自傷自毀。

（作者為政大國發所博士）

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