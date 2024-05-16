眾所周知人在地球上是永遠無法看到月球背面陰影區的，飛行在太空的飛行器（如衛星、如於2024年5月3日發射的嫦娥6號探月器等）在該陰影區所產生的信息電波，基本上也是永遠無法直接與地球上的地面通信，因應之道，是用一個身在該陰影區之外、又能收發該陰影區內所產生的信息電波的「數據中繼衛星（TDRS）」，來進行該陰影區與地球上的地面通信。

在天體力學上有一個繞太陽運行被命名簡稱為L2的位置（點），L2距地球150萬公里，在L2位置上運行的飛行器所承受太陽－地球－月球的重心引力剛好互相抵消，是太陽系內重力平衡最為穩定的點之一，把數據中繼衛星放在L2上運行，幾乎可收所謂的一勞永逸之效。

2018年大陸發射了在L2上運行的首顆數據中繼衛星鵲橋一號，並於2024年4月發射了目前是在一個24小時週期、並可保持較長期不變的穩定的環月大橢圓使命軌道運行的鵲橋二號數據中繼衛星。它們都是遠在月球的背面陰影區之外卻又能收發該陰影區內所產生的信息電波的衛星，所以在月球背面陰影區內所產生的信息，能夠通過這兩顆中繼衛星的轉發與地球通信。

鵲橋二號的軌道穩定度不如L2，但是其離月球的距離比鵲橋一號近很多，解析度能提高不少，因而在應用上要權衡各有的利弊。鵲橋一號的設計壽命為5年，但至今仍正常工作。美國很可能是最早利用L2做衛星實驗的國家，而中國卻是世界上唯一利用在L2上或環月橢圓軌道上做數據中繼衛星的國家。

2024年4月2日大陸宣布鵲橋二號成功。也是在2024年4月2日，新聞報導稱中國國家主席習近平應約同美國總統拜登通電話，二者都在同一天發生純屬巧合，但二者都須要有具備「坐落於穩定的利益平衡點上」的先決條件，這個共屬性體現了中、美兩國之間有著不少重要的利益平衡關係。

這通電話的報導略謂：習近平指出，去年11月，我和總統先生在舊金山會晤，開啟了面向未來的「三藩市願景」。而兩國關係中的消極因素也有所增加。今年的中美關係要堅持幾條大的原則。一是以和為貴、二是以穩為重、三是以信為本，用行動兌現各自承諾，習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子越拉越長，如果美方執意打壓剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。

該報導並略稱：拜登表示，美中關係是世界上影響最深遠的雙邊關係。我重申，美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突與脫鉤。美方奉行一個中國政策，並提到：兩國同意推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智慧、應對氣候變化等領域開展對話合作，並進一步擴大兩國人文交流等。

另有新聞稱：2024年4月10日，大陸領導人在北京會見馬英九一行，習近平再說：兩岸同胞都是中國人，沒有什麼勢力能把我們分開。

若把這些發言泛貶之為所謂「雙方毫無誠意的說說而已」，是不合事實與情理的。其實據報導近來美國內對俄烏戰爭，和以巴局勢都有費心不奈的聲音。而此時美國國務卿又訪問大陸，雖然外媒稱此行並未受到官方紅地毯接待，但不難猜想到美方對中方或在俄烏戰爭上對中方有所要求。此外，中國領導人於今年5月初出訪法國總統，報導稱會談成績斐然。

中、美兩國之間的競爭、鬥爭、大國博奕、小動作不斷等等行為，多數不會停止，今美國仍是世界最強大國家，但雙方最終無法達成共識或交易的概率是常、非常的低，看來只有雙方彼此合作共贏，保持穩定，才是道理。

台灣內部雖然有要台灣獨立、要不統不獨、要中國統一的多樣聲音，但是歷屆台灣領導人，包括已當選的最新領導人，從來沒有那一位會在任上公開宣稱台灣獨立的，究其根本原因，想是以上及其之前的類似發言，對台灣已起到了善導或嚇阻的作用。

從美國出發去台灣的人們，有不少在行前會被問到：「不害怕中國（指大陸）會打台灣嗎？」甚至還有媒體稱台灣是引起世界上戰爭的熱點的聳人聽聞說法，不過大多數長住台灣的和經常往返台灣的人們應不作此想，因為憑數十年來台灣一直享受和平的紅利的經驗，當可印證。

雖然聯合國多數成員國不承認台灣是一個國家，但台灣境內GDP長年為世界第20大左右的經濟體，富可敵國，這經濟實力是台灣的一大優勢，宜善加利用。想如今大陸同胞與台灣同胞彼此有友愛情誼，是不爭的事實。例如台灣有一直傳承至今的中原河洛文化，2024年4月4日，兩岸人士參加在陝西黄陵舉行的甲辰年清明公祭軒轅黄帝典禮，又例如美妙歌曲《阿里山的姑娘》據稱是位從未去過台灣的四川音樂家寫的，而數十年前港星葛蘭唱的「我愛台灣同胞呀，唱個台灣調，四季豐收蓬萊島，農村多歡笑，不管長住是初到，人人都誇耀」等，唱出了兩岸大家的心聲。

這麼美好的台灣寶島，無論是大陸、台灣、或美國，都不會同意其在台灣的利益遭受破壞，台灣仍應常保持遠慮之心，但有此鼎足犄角之勢，台灣已處於一個高度穩定的利益平衡點上，以此台灣今後在可預期的很長一段時間之內，對其前途應該是無須擔心的。

（作者為航太工程師）

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