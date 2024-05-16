台大學生在綠色職業學生領導之下，面對美國數十所頂尖的大學發起反對以色列新納粹極右翼的尼坦雅胡政府，對巴勒斯坦無差別的進行種族滅絕大屠殺，他們忍無可忍的發起一系列如火如茶的校園運動，聲援巴勒斯坦人民，控訴以色列新納粹政府的無人性行徑！

一向熱情滾滾的大學生，領頭羊的台大學生，竟冷漠到無動於衷！未聲援或響應這一波波瀾壯闊的學生運動，因為數年前的太陽花反服貿、反貨貿的學運，竟然毒害了台灣經濟，防礙了學生們的就業機會，其中有不少人事後檢討發現上了台獨職業學生的圈套，如今只有「林九萬」升格為「林二十萬」以外，大都面臨就業困難！

所以許多熱血青年苦惱了，徬徨了，徘徊了，而當年那些領導他們的教授們個個搶在520新內閣組成之前，汲汲營營地搶個一官半職，哪有時間接見學生們，指導他們？這是為何「美國大學生能，台灣的大學生不能」的關鍵因素！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※