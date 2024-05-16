詐騙案件激增，民眾深受其害，近八成民眾極度不滿。問題就是法令執行不力、部門間缺乏協調和資源整合、合作機制不足等，以致新式詐騙猖獗，社交網站與影音平台充斥各類詐騙訊息。詐騙集團更是利用監管不力和法律漏洞橫行無忌，致民眾被詐案件層出不窮、甚至求助無門。反觀民進黨政府，雖然先後推出打詐綱領1.0、1.5和打詐法令等多項打詐方案，近來更煞有介事地通過「打詐新四法」，但詐騙和洗錢問題依舊猖獗。問題不但未解，還更加擴大！

說穿了，台灣之所以淪為詐騙天堂，就是政府的怠惰、無為、縱容，以及掌權者毫不遮掩的貪婪行徑、違法行為、特權處遇和司法不公，導致人民不再相信「司法是正義的最後一道防線」，也誤導民眾走偏路詐財、靠關係解套！

尤其，假冒名人身分詐騙早如雨後春筍般氾濫，社交平台上也充斥著各種投資詐騙訊息；除了民眾受騙上當外，被冒名的名人同樣不堪其擾。即便通訊軟體聊天群組，虛假訊息大量流竄，等到民眾察覺異狀，罪犯早已人去樓空，犯罪工具和證物也刪除殆盡。偏偏政府部門依舊輕忽，繼續放任。

據《財訊》雜誌調查，78.2%的台灣民眾對詐騙猖獗表示不滿，堪稱是政府最大民怨，多數民眾更有本身或親友遭受詐騙，甚至損失慘重的經驗。但政府的無知、無為、無能和無感，以及凡事「政治掛帥」和只會「口號治國」的行事風格，以及虛晃一招和上行下效的結果，導致打詐口號即便叫得震天響，但詐騙案件卻是越打越多。光是2023年，民眾被詐騙的累積金額就高達88.78億元，也再創歷史新高。

要想解決台灣的詐騙問題，政府必須拿出執行力！

首先，部門間應增強合作，共享資源，建立跨部門的合作機制，加強協調與整合，才有反制詐騙的可能。其次，對於新興科技與犯罪行為的連動與蒐證，也必須跟上時代的腳步與國際潮流。

與此同時，偵查犯罪如涉及先進科技工具的運用，不論是GPS追蹤、車輛定位和使用熱顯像儀等操作，也需先確保相關措施符合法律規範且不被濫用；以避免侵犯人民隱私或其他基本人權。務實的面對問題、檢討改進並依法行政是民眾對掌權者的卑微要求；行政機關就別再放任詐騙橫行，或借題發揮持續擴張行政權，而無視其無辜民眾基本權利的侵害。

因此，針對日前行政院通過的「打詐新四法」，也就是將透過「詐欺犯罪危害防制條例」對金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平台等關鍵產業監管，以及「洗錢防制法」、「科技偵查及保障法」和「通訊保障及監察法」等法案，謹再次提醒行政部門徒法不能自行，再怎麼嚴苛的法令，只要是執行不力，就形同具文。如今，台灣已有「犯罪天堂」之稱，林林總總的詐騙案件再不面對和解決，恐怕台灣在全球的負面聲量會再急速竄升。

拜託即將上任高官們務實的做點事、行行好！就別再只會管制善良守法的一般民眾，或空口說白話推給業者自律，卻對歹徒無可奈何了。「話術治國」無用！即便再多承諾與計畫，也只能轉移焦點，根本無法清理詐騙亂象，更別提掃除犯罪死角或控管風險了！

打詐還有很長的路要走，期許新政府認真對待，提升打詐的整體效能，也務實的明確化虛擬交易的監管。百姓如此卑微，期待的無非是安居樂業、遠離詐騙、全家平安而已，官員們就別再「口號治國」、「軟土深掘」，也千萬別再拿歹徒沒轍了吧！

（作者為律師）

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